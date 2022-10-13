Признание ПАСЕ российского режима террористическим: почему это решение историческое

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 13 октября. УНН. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании российского режима террористическим является историческим. Впервые за 75 лет существования Ассамблеи в тексте документа указано “режим терроризма”. Об этом в комментарии УНН рассказала глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Цитата

"Неделя началась с массовых террористических атак по многим городам Украины и я думаю, что это тоже повлияло на тот результат, который мы сейчас имеем. В смысле того, что путин снова показал свое истинное лицо, не готовое ни к одной концепции, которую его агенты до сих пор пытаются продвигать. Он столкнулся с тем, что теперь мы называем россию террористическим режимом и режимом, который проводит террористическую политику. Так что, во-первых, это исторический момент. Впервые за 75 лет существования Ассамблеи, мы увидели в тексте “режим терроризма”. Оппонировали немного этому, но все главы политических сил подписали правку, что очень важно для Украины", – рассказала Мезенцева.

Детали

Второй важный момент, по словам депутата, – данное решение придает Ассамблее новый статус. Ведь если раньше из-за невыполнения прямых обязательств по обеспечению прав и свобод граждан Ассамблея была дискредитирована, то сегодня стала указателем другим международным институтам, например ООН.

"Именно в этом тексте резолюции отмечается, что россия неправомерно является членом Совбеза ООН и очевидно самой организации. То есть, пока ООН голосует просто за резолюцию по непризнанию “референдумов”, мы уже говорим об исключении россии из членов ООН, которая больше всего, около 130 раз, использовала право вето, блокируя все вопросы по безопасности и обороне стран-членов ООН", – отметила Мезенцева.

Третьим важным моментом является то, что мир говорит о помощи Украине с системами противовоздушной обороны.

"Как отметил Президент, мы уже имеем определенные системы противовоздушной обороны, но их надо обязательно больше. И именно эта резолюция говорит о непросто расширении всей возможной помощи, как это было в прошлом тексте, а конкретно предоставлении средств ПВО. Следующим и очень важным пунктом для нас является вопрос трибунала. Трибунал звучит не впервые, но впервые мы в каждом выступлении коллег слышим призыв к реальному механизму. Это означает, что та рабочая группа, которая создана Президентом Зеленским недавно, совместно с Парламентом, Офисом Президента, Министерством иностранных дел и научным сообществом движется в правильном направлении. Мы почувствовали поддержку на самом высоком политическом уровне Совета Европы, где нам показали, высшее политическое руководство вместе с путиным должны понести ответственность за преступление агрессии. Ведь сейчас только зарегистрировано уже более 56 тысяч военных преступлений", – рассказала Мезенцева.

Она добавила, что каждая из 45 стран имеет четкое и жесткое видение, что дальше необходимо осуществить. Каждая страна-член Совета Европы рефлексирует по поводу массовых обстрелов украинских территорий, произошедших 10 октября и решительно настроена на создание трибунала.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался.