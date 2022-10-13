"Они видели Ирпень и Бучу, но шокированы последними обстрелами": нардеп объяснил, почему ПАСЕ поддержала резолюцию по Украине

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 13 октября. УНН. Делегаты в Парламентской Ассамблее Совета Европы были поражены массированными обстрелами российской федерации территории Украины 10-11 октября. Как рассказал в комментарии УНН народный депутат и первый вице-президент Комитета ПАСЕ по отбору судей ЕСПЧ Сергей Власенко, это побудило политиков принять историческую резолюцию по Украине о признании российского режима террористическим.

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“Речь идет о том, что этот режим имеет террористическую природу. Потому что на самом деле, депутаты в Парламентской Ассамблее были поражены тем, что происходило в Украине в понедельник. То есть, некоторые из этих депутатов были в Буче, в Ирпене, некоторые из этих депутатов были на Харьковщине – видели и знают, что происходит в Украине. Тем более, что украинская делегация тоже об этом говорит. Но откровенно, террористические действия, которые российское государство совершило по отношению к Украине в понедельник, попав абсолютно сознательно в энергетическую инфраструктуру и в гражданскую инфраструктуру – склонили чашу весов в пользу того, чтобы во-первых – назвать происходящее в россии не государством, а режимом. Во-вторых, это очевидно, что это действия террористического режима”, – заявил Власенко.

Детали

Он пояснил, что таких юридических определений, как “террористический режим” на самом деле не существует. Это политическая оценка, которая дается, потому что это происходит в той или иной стране.

Нардеп отмечает, что из всех определений со словом “терроризм” и "государство" в одном предложении – известно только американское определение “государство-спонсор терроризма”.

“На сегодня, в своем определении Парламентская Ассамблея четко отметила, что россия, на самом деле – квазигосударство. Это не государство, а там есть режим. И это вообще всегда идет с негативной коннотацией. То есть, слово "режим" по отношению к любому государству – это негативная коннотация”, – пояснил он.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня в Страсбурге приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался.

Председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии УНН рассказала, что решение о признании российского режима террористическим является историческим. Впервые за 75 лет существования Ассамблеи в тексте документа указан “режим терроризма”.