В ПАСЕ шли дискуссии по конкретному определению для россии - Наталуха

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 13 октября. УНН. В Парламентской Ассамблее Совета безопасности Европы шли дискуссии относительно конкретного определения для российской федерации. Об этом в комментарии УНН рассказал член делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы Дмитрий Наталуха.

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“Там не было никакой манипуляции. Была дискуссия на политическом комитете и в контексте правильной и максимально приемлемой для Ассамблеи формулировки. Потому что такой термин вводится на уровне юридических документов, наверное, впервые. Для этого, мне кажется, что было выбрано достаточно многообещающее определение именно политического режима российской федерации..., чьи действия были признаны террористическими”, – объяснил спикер.

Детали

По мнению Наталухи, принятая резолюция является “тектоническим сдвигом” в глобальной дипломатии.

Во-первых, таким образом, российский политический режим признается как террористический. Во-вторых, речь идет о том, что мир в этой войне должен заключаться только на условиях Украины. В-третьих, Совет Европы призывает мир предоставить Украине средства противовоздушной защиты.

В частности, Украина от имени Совета Европы ставит вопрос о законности пребывания россии в Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН. И таким образом речь идет о том, что политические партии российской федерации несут ответственность за эту войну так же, как и президент, как и правительство российской федерации, и за последствия этой войны, отмечает Наталуха.

“Здесь интересно то, что когда мы говорим о политических партиях, мы имеем в виду как институции – то есть все члены политических партий, а не только какие-то их должностные лица. То есть речь идет о миллионах людей, гражданах российской федерации, которые являются членами этих политических партий. Это даст нам возможность дальше двигаться с этим по разным международным инстанциям и работать на разных международных площадках для того, чтобы добиться полной дипломатической изоляции россии”, – добавил он.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня в Страсбурге приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался.