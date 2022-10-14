"У него есть левый доход": аналитик объяснил, почему нардеп Яценко пытается лишить политиков финансирования

КИЕВ. 14 октября. УНН. Инициативы народного депутата Антона Яценко по уменьшению зарплат нардепов и лишению финансирования политических партий свидетельствуют о том, что у парламентера есть заработок на стороне. Об этом в комментарии УНН заявил руководитель экспертной группы “Бюро анализа политики” Виктор Бобиренко.

Детали

Эксперт называет законопроект об уменьшении зарплат парламентариев до “минималки” популистическим. По его словам, работа депутатов должна достойно оплачиваться, иначе существуют коррупционные риски. К тому же, сильной экономии такая инициатива не принесет.

Цитата

“Раз он говорит, что надо всех посадить на минималку, это популизм, это желание набить очки у бессознательных людей, которые не понимают что менеджер, депутат, судья должны зарабатывать много, чтобы они не смотрели налево и чтобы им в конвертах не приносили.

И так зарплаты сравнительно небольшие у депутатов. Содержание ВР обходится нам в 2,5 млрд грн каждый год. Это при том, что у нас двух триллионный бюджет. То есть мы понимаем, что это 0,01%. Это абсолютно ничего в размере государственного бюджета. Это как у вас 100 грн, а вы 10 копеек хотите сэкономить. Абсолютная чушь! Кроме популизма, здесь ничего нет.

Это свидетельство того, что у него есть левый доход. Он либо получает в конверте, либо за то, что лоббирует интересы. Таких депутатов нужно выводить на чистую воду и говорить, что они элементарные негодяи и пасутся на ушах наивных людей, которые действительно думают, что уменьшение зарплаты до минималки у депутатов исправят ситуацию в стране”, - отметил Бобиренко.

Напомним

Антон Яценко зарегистрировал законопроект, которым предлагает уменьшить зарплаты народных депутатов до “минималки” и лишить их всех льгот и привилегий на время действия военного положения. Кроме того, нардеп внес предложения в Госбюджет на следующий год, чтобы лишить политические партии финансирования.

Добавим, что сейчас против Яценко возбуждено два уголовных дела: по незаконному обогащению и внесению ложных сведений в декларацию.