Признание российского режима террористическим: политолог рассказал, приближает ли решение ПАСЕ к предоставлению рф статуса государства-террориста

КИЕВ. 14 октября. УНН. Решение ПАСЕ о признании российского режима террористическим не носит обязательный характер, поэтому, скорее всего, не будет иметь никаких практических последствий, но пока этого не сделала ни одна страна. Признание россии государством-террористом может принимать правительство внутри страны. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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"ПАСЕ – это дискутивная площадка, где собираются депутаты парламентов государств, входящих в Совет Европы и обсуждают проблемы соблюдения стандартов Совета Европы, стандартов в вопросах прав человека. То есть решений, имеющих обязательный характер, ПАСЕ не принимает. Относительно признания российского режима террористическим. “Государство-террорист” и “террористический режим” это несколько разные вещи. Государство – это совокупность граждан и власти, а режим – это группа людей, которая определенным образом осуществляет власть. Поэтому данное решение – это осуждение российского руководства и оценка его как террористического", – рассказал Воля.

Политолог добавил, что такое заявление на международном уровне появилось впервые. Однако она не требует обязательного выполнения, поэтому практических последствий, скорее всего, не будет. Признание россии государством-террористом могут только принимать правительства отдельно внутри своих стран.

"Решения о признании россии государством-террористом могут приниматься исключительно национальными правительствами тех или иных государств. Причем правительствами в широком смысле консенсуса между законодательной и исполнительной властью в стране. К примеру, если говорить о Польше или Германии, то это общая позиция Правительства и Парламента. Если говорить о США – это общая позиция Администрации Президента, Конгресса и Сената. Уже долгое время депутаты в разных странах говорят о необходимости признать россию будь то государством-спонсором терроризма или государством-террористом. Мы видим, что у Польши такая позиция есть, у Литвы. Однако, пока ни в одной стране такие решения не приняты", – отметил политолог.

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В то же время многие страны приняли антироссийские санкции, которые соразмерны с теми, которые принимают по отношению к странам, признанным государствами-спонсорами терроризма. Но предоставление этого статуса россии или статуса государства-террориста может нести определенные последствия.

"Ситуация уникальна, россия – важный игрок мировой экономики. И самое главное, это ядерное государство, один из двух самых больших ядерных потенциалов в мире. Предоставление ему статуса государства-террориста, может привести к срыву “зернового коридора” и многие другие процессы будут разрушены. В США, Франции и Великобритании есть определенное взаимодействие с россией по отношению к другим организациям и государствам. В том числе, россия включена в процесс по поводу иранской ядерной программы. Она вполне может угрожать ответными действиями, если ее признают государством-террористом. Здесь может быть опасение относительно развала договора по иранской ядерной программе и не развяжет ли это руки иранским властям для получения ядерного оружия и эскалации ситуации на Ближнем Востоке до уровня полномасштабной войны. Для западных государств сотрудничество с россией важно по крайней мере для сохранения форматов по сдерживанию ядерной эскалации", – рассказал Воля.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов –99 проголосовали "за", один воздержался.