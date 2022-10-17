Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны

КИЕВ. 17 октября. УНН. Бойцы на передовой обеспечены зимней формой практически на 100%. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

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«Первоочередная потребность, а это прежде всего те люди, которые непосредственно находятся в зоне боевых действий, они обеспечены практически на 100%, но поставки идут каждый день – это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически «с колес». Все, что поступает на логистические склады ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) сейчас мы обеспечили Вооруженные силы полностью, весь личный состав, мы уже даже создали достаточно большие запасы. Сегодня мы уже перешли к образованию стратегических запасов», - рассказал заместитель министра.

Детали

Переход на зимнюю форму происходит 15 октября.

«Так всегда было, что переход на зимнюю форму одежды осуществляется именно 15 октября. Однако, мы начали готовить процесс обеспечения зимней формой одежды заранее, еще летом. В июне, насколько нам позволяли наши финансовые возможности, заключили ряд договоров на дефицитные позиции, по которым были опасения относительно достаточного количества, если они понадобятся срочно. Потихоньку мы везли, а когда нас «давили» объемы именно под зимний период – мы наращивали объемы в соответствии с запросом и потребностями ВСУ, которые также с начала и до сих пор нарастали из-за роста количества военнослужащих. Основная задача была: вовремя отвечать на этот вызов. Мы заключали договора, добавляли, добавляли, добавляли, добавляли, впоследствии вышли уже на ритмичные поставки достаточно больших объемов», - пояснил Шаповалов.

Он также добавил, что российская сторона пытается закупать какие-то позиции по материально-техническому обеспечению за рубежом, а когда им это не удается, ведь страны им не продают, то пытаются спровоцировать рост цен на сырье.

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