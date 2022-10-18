Российский бизнес-партнер Тарпана до сих пор не попал под антироссийские санкции СНБО

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российский бизнес-партнер разыскиваемого в Украине Руслана Тарпана Рамиль Шайдуллин пока избежал антироссийских санкций. По крайней мере, ни в одном из публичных Реестров или обнародованных документов на сайте СНБО подсанкционных лиц фамилия Шайдуллина не значится. В частности - его нет и в Реестре НАПК “Война и санкции”, передает УНН.

Детали

Также фамилия Шайдуллина не фигурирует в Указе Президента Украины от 12 октября, которым были введены в действие санкции СНБО против таких граждан, как Янукович, Курченко, Лебедев и Дерипаска.

Суть

Рамиль Шайдуллин является гражданином рф и бизнес-партнером разыскиваемого в Украине бывшего одесского депутата Руслана Тарпана.

Несмотря на российскую агрессию, россиянин Шайдуллин не потерял возможности вести в Украине бизнес. Совместно с Тарпаном им принадлежат компании “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”. Они все зарегистрированы и функционируют в Одессе.

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Шайдуллин и Тарпан - фигуранты базы “Миротворец”, где обоих называют "российскими диверсантами в сфере экономики". Более того, “Миротворец” призвал правоохранителей считать их публикации о Тарпане и его российском бизнес-партнере заявлениями о совершении ими "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений”.

Напомним

Руслан Тарпан с 2017 года находится во всеукраинском розыске как подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Он заочно арестован судом, однако до сих пор не экстрадирован из ОАЭ, где вероятно находится.

Кроме того, активисты и депутаты неоднократно обвиняли Тарпана в связях с рф и коллаборационизме. И хоть антироссийских санкций к нему пока тоже не применено, некоторые из активов Тарпана суды в Украине уже начали арестовывать исключительно в рамках расследования уголовных производств.