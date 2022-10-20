Визит Уоллеса в США: политолог рассказала о возможных причинах

КИЕВ. 20 октября. УНН. Причиной последнего визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в США относительно ситуации с безопасностью в Украине может быть предоставление Украине дополнительных систем ПВО, а также обсуждение возможных санкций в отношении Ирана. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Олеся Яхно.

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«Я думаю, что все же причиной для визита стала не ядерная угроза, хотя такая угроза постоянно изучается и просчитываются различные варианты и сценарии. Но если говорить о теме Украины, что все же причиной стало предоставление Украине ПВО. Удары россии иранскими дронами-камикадзе по критической инфраструктуре привели к тому, что теперь это вопрос номер один для обсуждения на разных форматах и разных встречах. Также обсуждается введение новых санкций, и не только против Ирана, но и против стран, которые поставляют технологии и детали для изготовления этих дронов», – отметила Яхно.

Кроме того, как считает политолог, возможная поставка иранских баллистических ракет на вооружение россии привела к обсуждению не только поставки Украине систем ПВО, но и обновления противовоздушной обороны в самих странах НАТО.

Что касается того, был ли этот визит действительно срочным, политолог считает, что нет. Возможно, просто изменилась тема для обсуждения.

«Я не думаю, что это был незапланированный срочный визит. Думаю, что он планировался заблаговременно, просто тема для обсуждения может меняться или актуализироваться, исходя из того, что происходит. То, что россия избрала тактику в осенне-зимний период обстреливать инфраструктуру и действовать агрессивно в случае военных поражений, – это уже всем понятно. Поэтому и просчитывается весь этот диапазон возможных рисков – от обстрелов инфраструктуры до ядерных угроз», – считает политолог.

Добавим

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно приезжал в США из-за проблем с безопасностью Украины. Как сообщают СМИ, британский министр поехал, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине, в частности угрозу ядерной атаки.

Напомним

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина сможет получить танки, ATACMS и F-16.