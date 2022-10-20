"Сам себя умножил на ноль": черкасский политик рассказал, почему нардеп Яценко потерял монополию на власть в Умани

КИЕВ. 20 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко потерял монополию на власть в Умани, от которой он прошел в Парламент, после того, как сбежал в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом в комментарии УНН рассказал черкасский политик Андрей Дикун.

Детали

По его словам, ранее власть города была подконтрольна Яценко: при его протекции мэром Умани стала его бывшая помощница Ирина Плетнева, он имел влияние на депутатское большинство в горсовете и его секретаря. Однако с началом полномасштабной войны нардеп покинул город, оставив свою команду.

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“Началась война, монопольная власть в городе у Яценко: у него власть, депутатское большинство у него, мэр его, секретарь его. Началась война - что делать его команде, если без него ничего не решается? А он пропал, его не было месяца два. Хотя, по моему убеждению, нардеп, который от города Умань и от округа нашего, должен был быть в городе, как минимум, со своей командой. Потому что очень много решалось вопросов. Я думаю, ни для кого не секрет, что Антон - это человек из “Партии регионов”, она же никуда не делась, коллаборационизм у него в крови сидит. (...) Мы на месте остались, начали что-то делать. А он сам себя умножил на ноль. Хорошо быть героем, когда за тобой стоит “Партия регионов” и правоохранительные органы, суды”, - рассказал Андрей Дикун.

Напомним

После возвращения в Умань нардеп Антон Яценко развернул борьбу против местной власти. В своих соцсетях он начал забрасывать обвинениями свою бывшую соратницу Ирину Плетневу, ее заместителя Олега Ганича, которого назначили во время войны, оппозиционного политика Андрея Дикуна и главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. Против некоторых из них нардеп даже инициировал уголовные дела.

Табурец из-за обвинений Яценко подал иск против нардепа в суд о защите чести и достоинства.

В то же время черкасские депутаты обратились к Президенту с просьбой дать оценку действиям нардепов, которые дискредитируют главу ОВА.