"Совершенно неправильная ситуация": мэр Черкасс оценил нападки нардепов на главу ОВА Табурца

КИЕВ. 21 октября. УНН. Представители власти во время войны должны объединяться и работать ради победы Украины, а не дискредитировать местную власть. Об этом в комментарии УНН заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, комментируя нападки народных депутатов на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Детали

Бондаренко отметил, что депутаты должны обращаться к правоохранителям, если владеют информацией о каких-то преступлениях. В то же время он подчеркнул, что заниматься сейчас этими вопросами - не время.

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“Если у депутатов есть информация, о которой они заявляют, то они должны идти в правоохранительные органы. Учитывая то, что они все фактически из одной партии, кроме Яценко, то, по моему мнению, это совершенно неправильная ситуация. Думаю, что не время сегодня заниматься такими вопросами, время - объединяться и работать совместно с президентом ради нашей победы”, - отметил мэр Черкасс.

Напомним

Народный депутат Антон Яценко, который ранее был членом “Партии регионов”, инициировал несколько уголовных дел против главы Черкасской ОВА Игоря Табурца. В частности, в своих обвинениях нардеп неоднократно ссылался на информацию от блогера, которого ранее уличали в распространении фейков.

Сейчас Табурец подал в суд иск против Яценко о защите чести и достоинства. В то же время черкасские депутаты обратились к Президенту с просьбой дать оценку действиям нардепов, которые дискредитируют главу ОВА.