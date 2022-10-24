"Саботаж и вредительство": Сущенко оценил нападки нардепа Яценко на главу Черкасской ОГА

КИЕВ. 24 октября. УНН. Действия нардепа Антона Яценко, направленные на дискредитацию главы Черкасской ОГА Игоря Табурца, являются саботажем и вредительством. Об этом в комментарии УНН заявил бывший политбранец кремля, а ныне заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко.

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“Действия нардепа Яценко, направленные против начальника Черкасской областной военной администрации интерпретируется в Уголовном кодексе не просто клеветой, а реальным саботажем и вредительством. Правовую оценку активности этого персонажа должны предоставить компетентные органы. Уверен, что они работают над этим. Вполне возможно, его действие можно трактовать как коллаборационизм. Считаю, что оценку деятельности Яценко должны дать не только избиратели, следователи и патриоты, но и его однопартийцы”, – отметил Сущенко.

Напомним

Антон Яценко ранее имел влияние на местную власть в Умани, что в Черкасской области. Однако он потерял контроль после того, как исчез из области в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

После своего возвращения в Умань Яценко развернул борьбу с местной властью. В частности, он активно критикует мэра Умани Ирину Плетневу, которая ранее была его помощницей. А также терроризирует уголовными делами главу Черкасской ОГА Игоря Табурца, на защиту которого стали местные черкасские депутаты.