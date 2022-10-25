В "Европейской солидарности" призвали нардепа Яценко сложить мандат

КИЕВ. 25 октября. УНН. Первый заместитель председателя Черкасского облсовета и бывший пленник кремля Роман Сущенко призвал народного депутата Антона Яценко сложить мандат. Об этом он заявил в комментарии УНН.

Детали

Сущенко отметил, что оценку деятельности Яценко уже должны были бы дать избиратели и правоохранители, ведь нардеп давно известен причастностью к различным коррупционным схемам.

Цитата

“Черкасская областная организация "Европейской Солидарности" имеет прекрасную память, поименно знает политических флюгеров, неудачников-схематозников, коррупционеров местного и национального разлива. Мы лишены сомнений и иллюзий кем является народный депутат Антон Яценко. Избиратели и следователи давно должны были дать оценку его деятельности. Черкащане хорошо знают политическую биографию Яценко, его "переобувание" из партии в партию, деятельность на округе. К сожалению, во времена Януковича часть депутатов пошла на сделку с собственной совестью и обменяла оппозиционные ряды на теплые денежные места, преференции для собственного бизнеса, возможности для тендерных манипуляций. Об искушениях Антона Яценко хорошо знают избиратели, больше – правоохранители.

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Дальнейшая неутомимая работа упомянутого опытного деятеля, честность и нравственность которого очевидна, постоянно находится в нашем поле зрения, под пристальным политическим вниманием, без шансов соблазна получать неправомерную выгоду для себя, новых-старых временных соратников, а также действий, которые вредят безопасности Украины во время войны. (...) Я и мои единомышленники призываем Антона Владимировича Яценко совершить рациональный и достойный поступок – сложить мандат народного депутата”, – заявил Роман Сущенко.

Напомним

С началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде. В частности, он пропустил голосование за введение режима военной положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

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Вернувшись в Черкасскую область, нардеп развернул активную борьбу против местной власти, в том числе главы Черкасской ОГА Игоря Табурца. Яценко начал инициировать против него уголовные дела, обвиняя Табурца в различных преступлениях, в частности во взяточничестве.

На защиту Табурца стали местные депутаты, а сам военный губернатор подал в суд иск против Яценко о защите чести и достоинства.