Новый премьер Британии: политолог рассказала, каких шагов ждать от Риши Сунака и что изменится для Украины

КИЕВ. 25 октября. УНН. Избрание Риши Сунака новым премьер-министром никак не повлияет на внешнюю политику Великобритании, в том числе и по поддержке Украины. Он нового премьер-министра будут ожидаться шаги, касающиеся внутренних проблем. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

Детали

«Тема партийного лидерства в Великобритании последние годы была актуальной. Мы наблюдали определенные крайности в плане типажа и образа премьера для британской политики. Когда премьером стал Борис Джонсон - он воспринимался как нетипичный. Его критиковали скорее не за политику или экономику, а за тот образ, который он создал, за его нестандартность. Риши Сунак был один из возможных кандидатов, когда избирались и Борис Джонсон, и Лиз Трасс. Его избрание было прогнозируемым после того, как от кандидатства отказался министр обороны Бен Уоллес», – рассказала политолог.

Относительно того, повлияет ли смена премьер-министра на отношение страны к теме россии и Украины, политолог считает, что нет. В том числе это касается и предоставления военной помощи, ведь Великобритания – одна из самых активных стран, которые оказывают военную помощь и занимают четкую политическую позицию, особенно в первые месяцы войны, когда это было важно для Украины.

«Мы видели, что и премьерство Лиз Трасс, хотя она была и недолго на посту, никак не повлияло на помощь Украине. Избрание Риши Сунака, я убеждена, не повлияет на внешнеполитическую ситуацию, в том числе и в плане Украины. Это будет больше влиять на внутриполитическую дискуссию. Даже страны, где приходят к власти ультраправые силы, как это, например, в Италии, которые ранее были замечены в пророссийских взглядах, даже и здесь об изменении глобальной позиции не приходится говорить. А Великобритания тем более не ограничена решением ЕС», – отметила политолог.

В первую очередь шаги Риши Сунака будут направлены на изменения внутри страны и будут касаться внутриполитических и внутриэкономических вопросов.

«Все-таки эти все годы решение по Brexit было дискуссионным относительно его правильности. И хоть после полномасштабного вторжения, когда нужен был маневр и возможность принятия решения без необходимости обсуждения и согласования со всеми членами ЕС, увеличилось количество сторонников Brexit, все же пока этот вопрос дискуссионный. В стране существуют ряд экономических проблем, которые усугубились с войной и требуют определенных шагов», – рассказала Яхно.

Напомним

Бывший канцлер британского казначейства Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность, подчеркнув готовность продолжать укрепление украинско-британского стратегического партнерства.