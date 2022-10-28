Насколько комплекс NASAMS способен защитить небо над Украиной - рассказал военный эксперт

КИЕВ. 28 октября. УНН. Зенитный противоракетный комплекс NASAMS считается одним из лучших в мире. Одна батарея может полностью прикрыть город Днепр, а две – Киев. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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«Чтобы оценить, насколько он хорош, приведу пример. Когда в США есть угроза террористической атаки с воздуха, комплекс NASAMS разворачивается на зеленой лужайке Белого дома. Я думаю, лучшей характеристики этого комплекса уже не найти. На сегодня он - один из лучших противоракетных комплексов. Им можно сбивать и баллистические ракеты, и крылатые, самолеты, вертолеты и все другие воздушные цели. Может сбивать и дроны. Единственная проблема – соотношение стоимости ракеты и дрона говорит не в пользу ракеты. Она очень дорогая, это ракета класса «воздух-воздух», но она делает пуск с земли. Ее так приспособили, что эффективность может составлять 80-90% от общего количества ракет, которые были выпущены», – рассказал Жданов.

Относительно того, какую площадь могут закрыть два комплекса NASAMS, что Украина получит на вооружение, то эксперт отметил, что их достаточно, чтобы полностью защитить Киев.

«Обычно комплекс – это одна батарея. Одного комплекса будет достаточно, чтобы прикрыть город Днепр, например. Два комплекса могут полностью закрыть небо над Киевом», – отметил Жданов.

Напомним

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что он ожидает, что Соединенные Штаты доставят долгожданные передовые системы противовоздушной обороны NASAMS в Украину в начале следующего месяца и обучат украинские войска работать на таком вооружении. Так, по сообщению, Соединенные Штаты обязались в ближайшее время доставить Украине две зенитно-ракетные системы средней дальности NASAMS.