Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники - рассказал политолог

КИЕВ. 31 октября. УНН. Если россия согласилась в обмен на беспилотники предоставить Ирану технологии или компоненты для производства ядерного оружия, это бы означало, что россия обменяла высокие технологии на технологический мусор. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«В соответствии с иранским ядерным соглашением 2015 года, Иран обязался не обогащать уран выше определенной отметки (3,67% – ред.). То есть, для того, чтобы изготовить ядерное оружие, нужен высокообогащенный уран (более 20% – ред.). Поэтому кроме самих технологий, у Ирана должны быть мощности в достаточном количестве, для того, чтобы обогащать уран до необходимого процента. И вокруг этих процентов сейчас и идет дискуссия. Когда Трамп вышел из соглашения по ядерной программе, иранцы начали постепенно запускать центрифуги, которые работают по обогащению урана. Еще до того, как россия начала использовать беспилотники иранского происхождения, были сообщения о том, что Иран близок к получению урана, пригодного для изготовления ядерного оружия», – рассказал Воля.

Кроме того, на ядерные объекты, размещенные на территории Ирана, осуществлялась инспекция МАГАТЭ и было установлено мониторинговое оборудование, контролирующее процент обогащения урана.

«Эта тема достаточно закрытая, и сейчас сложно сказать, удается ли Ирану достичь отметки по обогащению урана. Пока никаких признаков, что у Ирана есть уран, пригодный для изготовления ядерного оружия, нет. Кроме того, россия, которая тоже является участницей договора о ядерной программе Ирана, была одним из государств, которое выступало против того, чтобы Иран получил ядерное оружие», – отметил политолог.

Даже если Иран получил технологии для разработки ядерного оружия или компоненты, как считает политолог, спецслужбы других государств начали бы действовать в направлении препятствования изготовлению Ираном оружия. Параллельно будут введены санкции, которые не позволят Ирану финансировать ядерную программу. Кроме того, ядерная бомба требует испытания, а этот факт сложно скрыть от мира.

«Существует также вопрос сопоставимости обмена. То есть, если россия в обмен на низкотехнологичные беспилотники даст какие-то компоненты или технологии для изготовления ядерного оружия, то это будет выглядеть так, что россия находится на той стадии, чтобы обменивать высокие технологии на вещи, которые можно назвать технологическим мусором. Иран мог бы еще получить технологии от КНДР. Однако, они хоть в определенной степени и независимы от Китая, но в некоторых вопросах вынуждены считаться с Китаем. А Китай не передал бы технологии производства ядерного оружия Ирану, ведь это противоречит китайской политике», – рассказал политолог.

Также, по его словам, помогая Ирану с разработкой ядерного оружия, россия таким образом осуществляла бы недружественный шаг в отношении многих государств, которые воздерживаются от осуждения российской агрессии против Украины. Прежде всего, в отношении Саудовской Аравии и ее союзников. Испортятся отношения и с Израилем.

«Реакция будет достаточно жесткая, это изменит конфигурацию на Ближнем Востоке полностью. Могут быть даже удары со стороны израильских вооруженных сил по объектам иранской ядерной инфраструктуры. Также, я думаю, это могло бы изменить позицию с нефтяными ценами. Потому что такой шаг россии однозначно будет расценен как враждебный Саудовской Аравией и ее союзниками по Персидскому заливу. Сейчас, к сожалению, Саудовская Аравия, приняла решение сократить добычу нефти, чтобы удержать высокими мировые цены на нефть. Это является поводом для конфликта и с Западом. В случае же помощи россии Ирану, Саудовская Аравия может снизить нефтяные цены, что в результате снизит доходы россии от нефти. Поэтому в этом случае россия должна взвешивать свою позицию и думать о том, как отреагируют государства Персидского залива», – считает Воля.

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