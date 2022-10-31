В законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий необходимы правки - Фриз

КИЕВ. 31 октября. УНН. В законопроект о лишении мандатов нардепов из запрещенных партий нужно будет вносить правки, чтобы не дать депутатам, которые “переобулись” остаться в Верховной Раде. Об этом в комментарии УНН рассказала одна из авторов законопроекта Ирина Фриз.

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“Мы же видим, как сразу рефлексируют бывшие сторонники так называемой “пятой колонны”, что есть в законодательном органе: перекрашиваются, переобуваются, придумывают другие возможности, чтобы сохранить статус и депутатский иммунитет, условно. Поэтому, я думаю, что этот законопроект после первого чтения обязательно надо дорабатывать и вносить все необходимые коррективы через поправки, чтобы иметь возможность действительно сделать его более действенным и эффективным на будущее. Чтобы действительно закрепить ответственность и не давать возможность придумывать лазейки представителям “пятой колонны”, - рассказала Фриз.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы автоматически лишать депутатского мандата нардепов, которые входят в запрещенные партии. Правда, он касается только тех, кто входил в партию на момент вынесения судом решения о ее запрете. Поэтому, эта норма не распространяется на тех, кто успел покинуть политсилу до момента ее официального запрета.

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Отметим, после полномасштабного вторжения россии в Украину ряд народных депутатов покинули фракцию пророссийской партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”, которая ныне запрещена в Украине. Эти депутаты продолжают работать в Раде, организовавшись в депутатские объединения “Восстановление Украины” и “Платформа за жизнь и мир”.

Кроме того, в Верховной Раде сейчас работают и нардепы, которые ранее входили в “Партию регионов”. Это и бывшие члены “ОПЗЖ”, такие как Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, а также нардепы, которые уже несколько раз успели сменить политическую силу, такие как ныне внефракционный Антон Яценко.

Напомним

Нардеп Антон Яценко проигнорировал заседание парламентского комитета, на котором рассматривали законопроект о лишении депутатов мандата.