"Надеется, что война ему все спишет" - Сущенко о борьбе нардепа Яценко с местными властями в Черкасской области

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Деятельность нардепа Антона Яценко неоднократно становилась предметом интереса правоохранительных органов, однако уголовные дела обычно закрывались. Сейчас Яценко развернул борьбу с местными властями Черкасской области, надеясь, что война ему все спишет. Об этом в комментарии УНН рассказал первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко.

Детали

Сущенко отметил, что во время полномасштабной войны некоторые политики не прекращают своих попыток ограбить украинцев через разные коррупционные схемы.

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“Кровь наших защитников и защитниц, мирного населения в этой долговременной войне на руках не только людоедов-оккупантов, но и всей коррупционной и политической шантрапы, которая годами грабила народ и ждала «русский мир» на украинской земле. (…) Откровенно скажу, сейчас такой работы стало больше, чем до начала войны. Желание украсть то, что плохо лежит, у комбинаторов и дельцов только усилилось… Они, к сожалению, снова подняли голову и готовы продолжать свои коррупционные схемы и грязные политиканские интриги.

Конечно, речь не идет об известном интеллектуале, бесполезном благотворителе и просто честном депутате, г-не Антоне Яценко. Деятельность этой выдающейся личности многократно становилась предметом профессионального интереса правоохранительных органов, но по давней традиции дела закрывались. Думаю, сегодня Антон, вдохновленный этим и собственными бизнес-талантами, чувствует себя вполне комфортно. Наверняка надеется, что война ему все спишет", - рассказал Роман Сущенко.

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Напомним

С началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности он пропустил голосование за введение режима военного положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

Вернувшись в Черкасскую область, нардеп потерял контроль над властью в Умани и развернул активную борьбу против главы Черкасской ОВА Игоря Табурца и мэра Умани Ирины Плетневой, которую Яценко в свое время привел к власти.