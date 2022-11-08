"Попытка сохранить лицо при плохой игре" - политолог о заявлении Ирана о поставках дронов россии

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заявление Ирана о поставках дронов россии якобы еще до начала полномасштабного вторжения выглядит как попытка страны затянуть процесс введения новых санкций и сохранить статус нейтрального государства. Об этом в комментарии УНН рассказал кандидат политических наук Максим Яли.

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«Иран понял, что доказательств у Украины относительно использования дронов больше, чем достаточно. Такое заявление – пытается затянуть переговоры и не признать свою вину, чтобы избежать новых западных санкций на фоне очередной девальвации иранского риала и общественных протестов. То есть они пытаются затянуть процесс введения санкций, который приведет к ухудшению социально-экономической ситуации и обязательно даст основу для продолжения протестов разных слоев населения. Здесь можно провести параллель и вспомнить, когда они сбили наш самолет 2,5 года назад и до сих пор не выплатили компенсацию. Это такая тактика Ирана – заговорить, чтобы сбить волну и избежать новых санкций», – рассказал политолог.

Ключевой источник наполнения бюджета Ирана – это нефть и газ. Однако на иранские энергоносители Запад уже давно ввел санкции, Европа и США не покупают там энергоносители.

«Основными покупателями иранской нефти являются Китай и Индия. Возможные санкции по сдерживанию – потолок цен. Сейчас Запад договаривается о потолке цен на российскую нефть. Но в будущем, если будет уже юридически доказано участие Ирана в поставках дронов, то это может их также затронуть», – считает Яли.

Кроме того, как предполагает политолог, Иран пытается избежать репутационных потерь и сохранить статус нейтрального государства.

«Возможно, здесь также пытаются сохранить отношения с Украиной, потому что Украина до начала полномасштабной войны была одним из важных поставщиков продовольствия – зерна и масла – и тем самым поддерживала продовольственную безопасность Ирана. Это попытка не потерять свой статус якобы нейтрального государства. Однако все понимают, что дроны являются иранскими, и это попытка сохранить лицо при плохой игре», – отметил Яли.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины.