Испытала "чувство отчаяния": постпред США в ООН поговорила с украинскими фермерами о "зерновом соглашении"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Постоянная представительница США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд во время визита в Киев пообщалась с украинскими фермерами. После встречи она сообщила, что "испытала чувство отчаяния", пишет УНН со ссылкой на корреспондентку CNN Дженнифер Ганслер в Twitter.

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"Линда Томас-Гринфилд поговорила с украинскими фермерами о зерновом соглашении при посредничестве ООН во время сегодняшнего визита на зерновой завод в Киеве. Она говорит, что испытала "чувство отчаяния", добавляя: "Я передам это сообщение своим коллегам в Совбезе, Генеральному секретарю", - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня в Киев прибыла представительница США в ООН, чтобы подтвердить непреклонную поддержку США Украины.