Бюро экономической безопасности нашло основания для наложения санкций на пророссийского букмекера 1xBet

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение Правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору “Твоя Беттингова Компания”, что работает в Украине под брендом 1xBet. Об этом в ответ на запрос УНН сообщил директор БЭБ Вадим Мельник.

Цитата

“В ходе досудебного расследования в пределах полномочий БЭБ установлен ряд сведений, которые можно использовать в качестве обоснования наличия оснований и возможности внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства предложения по применению специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к ООО “Твоя Беттинговая Компания”, - сообщил директор БЭБ Вадим Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности относительно суда по лицензиям букмекерской конторы 1xBet

Он подчеркнул, что все сведения уже направлены на рассмотрение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей для дальнейшего инициирования процесса наложения санкций.

Напомним

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в начале сентября лишила лицензий букмекерскую контору 1xBet для работы в Украине из-за "российского следа", однако оснований для наложения санкций на компанию в Комиссии раньше найти не могли.

Между тем владельцы “Твоя беттинговая компания” пытаются оспорить решение по аннулированию своей лицензии. Точку в этом вопросе должен поставить суд.