"Имеет развитые контакты с "Партией регионов": Дунда объяснил, почему внефракционный Яценко поддержал бунт в комитете госвласти

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Внефракционный народный депутат Антон Яценко был среди тех депутатов, которые сорвали заседание парламентского комитета по организации госвласти, на котором должны были рассмотреть законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий. Нардеп Олег Дунда считает, что Яценко присоединился к бунту, поскольку имеет связи с “Партией регионов” и ОПЗЖ. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Детали

Дунда также отметил, что комитет покинули и некоторые “Слуги народа". По его мнению, такую ​​команду дало руководство фракции.

Цитата

“Яценко – он всегда был о деньгах. Он имеет развитые контакты с “Партией регионов”, ОПЗЖ, “Батькивщиной”. Он думает только о себе любимом. Здесь больше вопрос к руководству ВР и руководству фракции “Слуга народа”. Потому что без их команды некоторые депутаты бы, представители “Слуг народа”, из комитета не вышли бы”, - отметил нардеп.

Бунт депутатов, которые ранее входили в “Оппозиционную платформу – за жизнь”, Дунда объяснил тем, что они боятся потерять своих людей в органах местных властей, поддержка которых им необходима в случае организации переворота.

“Они (россияне, – ред.) пытались опираться на так называемую бывшую депутатскую фракцию – партию ОПЗЖ. Что они станут будущим таким кукольным правительством, пророссийским в Украине, которое возглавит власть и сделает якобы легитимацию военной агрессии со стороны российской империи. Это не удалось, но те люди, которые это должны были возглавить – а это ОПЗЖ, в первую очередь, – они остаются в сессионном зале и остаются в горсоветах. Что оставляет риски мятежей и переворотов. И чтобы им это сделать – им нужны еще и местные депутаты. Почему идет такое безумное сопротивление? Потому что когда идет мятеж и переворот непосредственно в Киеве, им нужно, чтобы на местах и ​​в регионах так же были люди, которые имеют полномочия, мандаты. Чтобы они поддержали это. Потому что если в Киеве переворот, а регионы это не поддерживают – это неудачный переворот. Соответственно, я понимаю, почему Бойко с компанией за это так борются и пытаются любыми средствами оставить мандат”, – добавил Дунда.

Напомним

Комитет по вопросам организации государственной власти не смог рассмотреть законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий из-за того, что ряд депутатов покинули заседание и комитет без кворума.

Яценко, который ранее был в уже запрещенной “Партии регионов”, прогулял и прошлое заседание Комитета, где должны были рассматривать данный законопроект. Отметим, что к комитету госвласти Яценко присоединился только 6 октября уже после того, как туда направили законопроект о лишении депутатов мандатов.

Самого Яценко уже призвали сложить мандат. С таким заявлением выступил бывший пленник кремля, а сейчас первый заместитель главы Черкасского облсовета Роман Сущенко. Он также требовал проверить Яценко на коллаборационизм.