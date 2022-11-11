Выборы в НОК: олимпийская чемпионка Елена Билосюк сняла свою кандидатуру в пользу Жана Беленюка

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Олимпийская чемпионка Елена Билосюк решила объединиться с командой Жана Беленюка и отказалась от участия в выборах Президента НОК в его пользу. Об этом Билосюк сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

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«Друзья, хочу сообщить вам о том, что я приняла решение объединиться с командой Жана Беленюка и отказаться от участия в отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины в качестве кандидата в президенты НОК Украины. Вместе мы сильнее! Этим решением я хочу поддержать кандидатуру Жана на выборах 17 ноября», – заявила она.

Билосюк подчеркнула, что ее видение будущего НОК совпадает с идеями Беленюка, поэтому она решила снять свою кандидатуру в его пользу.

«Всю свою жизнь я посвятила спорту, прошла долгий путь и сформировала видение о том, как именно украинское олимпийское движение в том числе и спорт в целом должен развиваться. Наша страна переживает один из сложнейших этапов своей истории и проходит все испытания с высоко поднятой головой.

За время независимости уже родилось и выросло поколение сознательных, решительных и патриотических людей, одним из которых является Жан Беленюк. Мы с Жаном оба имеем четкую позицию, сформировано взвешенное видение того, какие идеалы должны стоять на первом месте и какие вещи сегодня устаревшие, а в некоторых случаях – недопустимые! Итого к победе украинского спорта!» – резюмировала Белосюк.

Напомним

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют уже три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.

Добавим

Кандидат на пост Президента Национального Олимпийского комитета, народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк вызвал на публичные дебаты министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, тоже претендующего на кресло руководителя НОКа.

Дебаты состоятся 13 ноября на Олимпийской базе “Конча-Заспа”.