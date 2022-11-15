"Бывших регионалов не бывает": политолог объяснил, почему нардеп Яценко бойкотирует лишение депутатов мандатов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Такие депутаты, как Антон Яценко, могут потерять депутатский мандат, если в Украине появится механизм лишения депутатства представителей запрещенных партий. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Александр Кочетков.

Детали

Он отметил, что необходимо лишать депутатов запрещенных партий мандатов, однако это требует изменений в Конституцию. Так что в ближайшее время такие изменения маловероятны. Однако сама перспектива появления такого механизма пугает депутатов, которые могут оказаться под угрозой.

Цитата

“Это формальное решение с точки зрения государственной политики. Но относительно конкретных депутатов – это безусловно удар по их статусу. Их лишают зарплаты, а для некоторых это весомо; их лишат депутатства - то есть они не смогут претендовать на пенсии. Вероятно, что они потеряют и статус государственный, а они имеют первый ранг государственного служащего, то есть они теряют достаточно много определенных привилегий.

Бывших регионалов не бывает, как говорится. Он (Антон Яценко – ред.) сотрудничал с правительством Януковича, все эти тендерные дела… Такие, как Яценко, против появления определенного механизма, по которому можно лишать депутата депутатства. Потому что, если такой механизм появится, то они в парламенте окажутся под угрозой. Все те, кто в парламенте занимается не законотворчеством, а бизнесом. Сегодня легального механизма не существует, а они боятся, что он появится, и они попадут под его действие”, – заметил политолог.

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Напомним

Комитет по вопросам организации государственной власти не смог рассмотреть законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий из-за того, что ряд депутатов покинули заседание и оставили комитет без кворума.

Яценко, ранее бывший в ныне запрещенной “Партии регионов”, прогулял и прошлое заседание комитета, где должны рассматривать этот законопроект. Отметим, что к комитету госвласти Яценко присоединился только 6 октября уже после того, как туда направили законопроект о лишении депутатов мандатов.

Самого Яценко уже призвали сложить мандат. С таким заявлением выступил бывший пленник кремля, а ныне первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко. Он также требовал проверить Яценко на коллаборационизм.