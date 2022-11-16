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В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей

В ГПСУ опровергли информацию о приостановлении пересечения границы с Польшей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинская сторона не приостанавливала работу пунктов пересечения на границе с Польшей. Усложнение работы ППр было связано с перебоями в электроснабжении. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

На вопрос приостановила ли украинская сторона пересечение границы с Польшей, Демченко ответил: «Не приостанавливала. Усложнение работы ППр было связано с перебоями в электроснабжении».

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщала, что из-за перебоев с электроснабжением, вызванных массированными ракетными обстрелами территории Украины, с 20:00 15 ноября 2022 года возможны перебои в работе информационных ресурсов Гостаможслужбы. Ведутся восстановительные работы

Кроме того, западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница отметило, что на 07:00 во всех пунктах пропуска, функционирующих на границах со странами ЕС и Молдовой (в пределах Черновицкой области) пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме. 

В то же время, отдельные СМИ сообщали, что украинская сторона временно закрыла пункты пересечения на границе с Польшей. 

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Польша
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