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"С люстрацией было что-то не так": нардеп объяснил, как пророссийские агенты попали в Раду

"С люстрацией было что-то не так": нардеп объяснил, как пророссийские агенты попали в Раду

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за несовершенства закона о люстрации ряд пророссийских политиков смог попасть в парламент и местные советы. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Виталий Безгин.

Детали

По его словам, люстрация в Украине была декларативной, а санкции должны быть персонифицированы.

Цитата

“Если бы люстрация не была фикцией (а люстрация касалась политических фигур), то наверняка таких проблем не было бы. А когда у нас люстрация, которая произошла, вычистила глав департаментов на уровне регионов и подобных вещей, фактически агенты российского влияния избирались и в парламент, и в региональные власти – то, наверное, с люстрацией что-то было не так. Она была декларативная, и это было больше о политической целесообразности, а не о поиске инструмента. Поэтому имеем, что имеем.

Но с другой стороны, давайте будем откровенными, если кто-то думает, что просто запретить “вывески” – это панацея и решение, то нет. Потому что санкция должна быть персонифицирована, должен быть приговор суда. Особенно если мы будем говорить о местных советах, там очень часто происходит такая вещь как “франшизы”, когда на самом деле люди заходят под той или иной “вывеской”, ничего не имея с ней общего”, – отметил Безгин.

Добавим

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий. 16 ноября Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект. Впрочем, до этого заседания по его рассмотрению срывались.

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Среди тех, кто срывал заседание и в итоге не поддержал законопроект на Комитете, – несколько “Слуг народа”, бывшие члены “Оппозиционной платформы – за жизнь” Дмитрий Исаенко, Татьяна Плачкова, Владимир Кальцев и “экс-регионал”, а сейчас внефракционный Антон Яценко.

Напомним

Раньше Антона Яценко призвали сложить мандат. С таким заявлением выступил бывший пленник кремля, а сейчас первый заместитель главы Черкасского облсовета Роман Сущенко. Он также требовал проверить Яценко на коллаборационизм

Источник: УНН
Теги: люстрация, ВР, Антон Яценко
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