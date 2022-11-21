"Прямых последствий сейчас не будет, россия еще в 2020 году об этом позаботилась" - политолог прокомментировал решение суда по делу МН17
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На данный момент практических последствий от приговора суда относительно сбития малайзийского "Боинга" не стоит ожидать. Выдавать виновных россия не будет, поскольку внесла поправки в конституцию о превосходстве внутреннего законодательства над международным. А без свидетельств исполнителей не удастся привлечь к ответственности и непосредственно российское руководство. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Максим Яли.
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«Это только первое решение, весной ожидаются новые. То есть это только начало процесса, и он будет еще продолжаться. Относительно последствий и приговора трем из четырех обвиняемых: прямых последствий сейчас не будет, потому что россия еще в 2020 году об этом позаботилась, когда меняла конституцию и ввела поправки о том, что внутреннее законодательство имеет преимущество над международным. Поэтому решение международных судов, тем более нидерландского, не является обязательным к исполнению. С точки зрения внутреннего законодательства, у них нет никаких обязательств выдать этих преступников. Поэтому, пока путин находятся у власти, пока в россии не будут возобновлены соглашения о верховенстве международных инстанций, ничего не изменится», – рассказал Яли.
Детали
Относительно того, чем это решение важно, если весь мир и раньше понимал причастность россии к сбитию малайзийского "Боинга", он указал, что тем, что теперь это принято де-юре. Ведь для международного сообщества, для демократического мира только суд определяет виновных.
«Это позволяет родственникам погибших хотя бы требовать, в частности, от Нидерландов вести переговоры с россией о выплате компенсаций. Но это будет долго, особенно сейчас, когда Нидерланды помогают Украине оружием и финансами. Кроме того, россия не согласится на это, потому что таким образом она признает свою вину. А она ее не признает – уже были официальные заявления от российских чиновников по поводу непризнания этих приговоров. Так что с практической точки зрения пока не следует ожидать результатов. Тем более, что там целый ряд судебных тяжб, и уже были анонсированы нидерландской стороной следующие приговоры», – отметил политолог.
Также, по его словам, не удастся пока привлечь к ответственности и российское руководство, ведь для этого необходимо предоставить соответствующие доказательства. Пока их нет.
«Никто не давал показания. А без предоставления показаний непосредственных исполнителей не следует ожидать подобных приговоров. Должны быть свидетели, которые предоставят доказательства. Или, как в этом случае, использовать в качестве доказательств перехваты разговоров СБУ этих преступников. Однако, вряд ли путин лично звонил и отдавал приказы», – добавил политолог.
Дополнение
17 ноября суд в Нидерландах пришел к выводу, что пассажирский самолет Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", ракету выпустили со стороны временно оккупированного поселка Первомайское Донецкой области.
Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособниками по сбитию самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей потеряли жизнь.
Решение суда является знаковым событием для установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления, заявили в МИД Украины.
Министерство иностранных дел рф раскритиковало вердикт и заявило, что это якобы “наносит репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов”.