Нардеп Яценко оставил уманских волонтеров без помещения – Сытник

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народный депутат Антон Яценко оставил уманский волонтерский центр "К победе" без помещения. Об этом УНН рассказала местная волонтер Ольга Сытник.

Детали

По ее словам, Яценко вывез из помещения, где находились волонтеры, все имущество и забросал оскорблениями представителей организации.

Цитата

"Этот Яценко оставил нашу организацию без помещения. Он вывез имущество из помещения, где были мы, волонтеры. Он в переписке нашему волонтеру, которой уже, наверное, за 60 лет такие гадости писал, такие маты", – рассказала Сытник.

Контекст

Нардеп Яценко инициировал уголовное дело против Ольги Сытник, сейчас ей уже объявили подозрение в хулиганстве. Дело касается инцидента, который произошел в апреле, когда Сытник вместе с другими активистами посетила приемную нардепа, чтобы узнать, где он был в начале полномасштабной войны в Украине и почему не голосовал в Раде за введение военного положения. Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился в милицию.

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Однако Яценко хочет переквалифицировать дело на "угрозу или насилие в отношении государственного деятеля", что предусматривает более жесткое наказание.

Добавим, что Яценко уже не в первый раз использует депутатский мандат, чтобы инициировать уголовные дела против волонтеров. Он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа по защите чести и достоинства.