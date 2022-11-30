Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вопрос расширения санкционных списков как со стороны Украины, так и со стороны наших западных партнеров является насущным, поэтому они будут расширяться. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

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“Мы постоянно работаем над расширением санкционного списка. Я убежден, что санкции будут и дальше вводиться против тех, кто поддерживает российскую агрессию или являются субъектами рф, в этом я убежден точно. Я убежден, что санкции будут продолжаться и со стороны западных партнеров, потому что оперирую информацией, которую мы имеем на переговорах”, - рассказал Вениславский.

В свою очередь, народная депутат от “Голоса” Соломия Бобровская отметила, что вопрос расширения санкционного списка - очень актуален, так как в стране существует огромное количество компаний, которые до сих пор связаны с россиянами, однако продолжают функционировать на территории Украины.

“Я считаю, что это ко времени, потому что недостаточная и неглубинная прошла чистка. Более того, последний список показал, что до сих пор существует огромное количество бизнесов, завязанных на конечных бенефициарах рф, - сообщила Бобровская.

Претенденты

В перечне лиц, к которым Украина ввела антироссийские санкции, до сих пор нет бывшего одесского депутата Руслана Тарпана и его российского бизнес-партнера Рамиля Шайдуллина.

Оба входят в круг основателей нескольких компаний (“Гранд Отель”, “Компас Проект”, “Квартал Руссова”), которые и сейчас работают в Одессе. При этом и один и другой – фигуранты "Миротворца" в качестве, как сказано на странице базы, "коррупционеров и диверсантов в сфере экономики" и "подозреваемых в связях с фсб россии".

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По мнению политического аналитика Александра Кочеткова то, что в Украине до сих пор продолжает работать большое количество бизнесменов, находящихся в розыске, связаны с рф или подозреваются в коллаборационизме - это недоработки Службы Безопасности Украины.

Напомним

Руслан Тарпан заочно арестован в Украине в рамках уголовного производства по хищению миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск”.

С 2017 года он разыскивается МВД, а с 2021 находится в межгосударственном розыске.

По словам, Сергея Гуцалюка, Тарпан тесно связан с российскими спецслужбами.