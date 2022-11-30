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Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

Федор Вениславский

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вопрос расширения санкционных списков как со стороны Украины, так и со стороны наших западных партнеров является насущным, поэтому они будут расширяться. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

Цитата

“Мы постоянно работаем над расширением санкционного списка. Я убежден, что санкции будут и дальше вводиться против тех, кто поддерживает российскую агрессию или являются субъектами рф, в этом я убежден точно. Я убежден, что санкции будут продолжаться и со стороны западных партнеров, потому что оперирую информацией, которую мы имеем на переговорах”, - рассказал Вениславский.

В свою очередь, народная депутат от “Голоса” Соломия Бобровская отметила, что вопрос расширения санкционного списка - очень актуален, так как в стране существует огромное количество компаний, которые до сих пор связаны с россиянами, однако продолжают функционировать на территории Украины.

“Я считаю, что это ко времени, потому что недостаточная и неглубинная прошла чистка. Более того, последний список показал, что до сих пор существует огромное количество бизнесов, завязанных на конечных бенефициарах рф, - сообщила Бобровская.

Претенденты

В перечне лиц, к которым Украина ввела антироссийские санкции, до сих пор нет бывшего одесского депутата Руслана Тарпана и его российского бизнес-партнера Рамиля Шайдуллина. 

Оба входят в круг основателей нескольких компаний (“Гранд Отель”, “Компас Проект”, “Квартал Руссова”), которые и сейчас работают в Одессе. При этом и один и другой – фигуранты "Миротворца" в качестве, как сказано на странице базы, "коррупционеров и диверсантов в сфере экономики" и "подозреваемых в связях с фсб россии".

К теме

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова то, что в Украине до сих пор продолжает работать большое количество бизнесменов, находящихся в розыске, связаны с рф или подозреваются в коллаборационизме - это недоработки Службы Безопасности Украины.

Напомним

Руслан Тарпан заочно арестован в Украине в рамках уголовного производства по хищению миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск”.

С 2017 года он разыскивается МВД, а с 2021 находится в межгосударственном розыске.

По словам, Сергея Гуцалюка, Тарпан тесно связан с российскими спецслужбами.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, бизнес, Тарпан
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