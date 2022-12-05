Подготовка к blackout: народным депутатам выдали спутниковые телефоны

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Аппарат ВР выдал депутатской фракции «Слуга народа» спутниковые телефоны. В распоряжении УНН есть документ с алгоритмом распределения этих телефонов между нардепами.

Детали

В документе указывается, что количество телефонов ограничено. Поэтому разработан алгоритм их распределения по следующим принципам:

1. Приоритетно телефоны получило руководство депутатской фракции: глава фракции, первый заместитель главы фракции, заместители главы фракции, главы комитетов Верховной Рады Украины.

2. Секретариат фракции в период с 28 по 29 ноября 2022 года провел сбор данных о преимущественном территориальном местонахождении народных депутатов Украины – членов депутатской фракции политической партии «Слуга народа» в межсессионный период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. В соответствии с полученными данными о местах пребывания народных депутатов Украины в межсессионный период дальнейшее распределение средств спутниковой связи осуществлялось на основе следующих принципов:

• территориального принципа – по областям пребывания народных депутатов Украины с целью обеспечения потенциально более эффективной коммуникации между членами депутатской фракции из одного региона;

• принципа пропорциональности – распределения средств спутниковой связи между депутатскими группами из расчета 1 телефон на 3 – 4 народных депутата.

Нардеп, получивший телефон, должен извещать других парламентариев о дальнейших действиях.

«В случае, если по тем или иным причинам, народный депутат Украины, которому выдан спутниковый телефон, не сможет обеспечить коммуникацию с коллегами из соответствующего комитета и региона, обязательно уведомить секретариат фракции с целью определения ответственными другого народного депутата», – говорится в алгоритме.

Отмечается, что телефоны подлежат обязательному возвращению.

Также предусмотрен альтернативный способ коммуникации – нардепы, находясь в регионах, могут воспользоваться телефонной связью в облгосадминистрациях.

«То есть, если вдруг пропадает связь и свет, что имеет массовый характер, Вы сможете поехать в ОГА, где через спецсвязь сконтактировать с парламентом или должностными лицами», - отмечается в алгоритме.

Среди нардепов, получивших телефоны, – Александр Корниенко, Давид Арахамия, главы комитетов, некоторые заместители глав комитетов.