Предприятия ВПК работают в три смены - Жданов рассказал о ситуации с наступательной техникой в россии

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сейчас сложно говорить об объеме военной техники, находящейся на хранении в россии. Точно известно, что ее количество измеряется тысячами единиц, а ремонт осуществляется в три смены. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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“Конкретной информации, сколько они могут поставить в строй, на сегодняшний день нет. Точно знаем, что там есть очень большие запасы техники и все будет зависеть, какую степень ремонта россияне будут применять к этой технике: или это будет просто восстановление до технического состояния „боеспособного“, или это будет модернизация. Можно заметить две вещи. Во-первых, ресурс там неограничен и количество единиц исчисляется тысячами. Это касается и танков, и боевых бронированных машин. Во-вторых, все ограничивается возможностями военно-промышленного комплекса россии, для того, чтобы их восстановить. Есть информация, что почти все предприятия российского ВПК работают в три смены”, — рассказал Жданов.

Детали

Эксперт добавил, что в некоторых регионах применяется трудовая мобилизация, чтобы обеспечить работников на завод по ремонту техники. Кроме того, россияне занимаются восстановлением старой техники за счет разборки одного или двух экземпляров, чтобы собрать третий.

Пока украинская разведка не обнародовала четкого количества техники, которую россияне сняли с хранения, а также, какая пропускная способность военно-промышленного комплекса россии сейчас.

“С новой техникой у них ситуация почти подошла к финишу. Последнюю партию Т-90, которая предназначалась для Индии, забрали в бой ЧВК „вагнера“. Больше новых танков у них нет. По информации, которая была обнародована ещё летом прошлого года, „уралвагонзавод“ вроде бы отчитывался, что к концу 2022 года сможет произвести 35 новых танков. Это один батальон, поэтому не настолько существенное подкрепление, чтобы рассуждать о кардинальном изменении ситуации. Но сколько они собрали на самом деле, сегодня трудно сказать, нет данных. Выпуск новых танков Т-72Б3, Т-90 на сегодняшний день вообще не наблюдается”, — отметил Жданов.

Напомним

В ГУР сообщили, что количество высокоточного современного вооружения у россии уменьшается, зато они имеют большие запасы ракет для С-300.