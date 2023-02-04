"Это все искусственная атака": эксперты и военные о скандалах вокруг Минобороны

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Ряд скандалов, связанных с Министерством обороны Украины, могут быть искусственно спланированной атакой. Эксперты различных отраслей видят признаки спланированной информационной кампании против ведомства. УНН пообщался с военными и политологами, чтобы выяснить, кому это может быть выгодно.

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Детали

По мнению офицера Вооруженных сил Украины Мирослава Гая, признаки искусственной кампании заключаются в том, что негативные новости о Минобороны приобрели большой тираж, в котором фигурировали даже фейки.

Цитата

“Я считаю, что это атака на Минобороны, которая разгоняется искусственно. Объясню почему. Возможно, и были какие-то нарушения, но обычно все такие скандалы решаются внутри системы, без привлечения СМИ. Здесь мы видим обратную ситуацию: постоянные информационные взрывы, некоторые даже обусловленные фейками. Я не хочу выступать чьим-то адвокатом, но у меня возникает единственный вопрос: кому все это выгодно, и кто слил журналистам фейковый паспорт Лиева (бывший врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны - ред.)?

Сейчас против Минобороны идет мощная информационная кампания – это видно невооруженным глазом и это вредит не только министерству, но и государству в целом. Потому что на это смотрят наши иностранные партнеры, у которых мы закупаем оружие, получаем его по ленд-лизу, получаем средства на закупку вооружения и других необходимых вещей для ВСУ. Вы думаете, они не видят эту череду информационных взрывов? Видят. И все это происходит во время так называемого аудита США…” - отметил Мирослав Гай.

По мнению Дмитрия Васильева, политконсультанта, президента развивающего агентства исследований и аналитики «РАДА», информационная кампания против министерства может быть вражеской ИПСО (информационно-психологической операцией).

«Информация является чрезвычайно сильным и мощным инструментом ведения войны, поэтому очевидно, что россия привлекает ИПСО к своей атаке на Украину. Часть этого ИПСО может быть привлечена к нивелированию положительного отношения к ВСУ и руководству Минобороны, несмотря на то, что Алексей Резников чрезвычайно эффективный министр. Его ключевая задача - это переговоры. И он очень эффективно и профессионально их проводит», - отметил Васильев.

С ним согласился и политолог Тарас Загородний, который заявил, что Резников не может сейчас уйти с должности министра.

«Он (Алексей Резников - ред.) должен остаться. Потому что это очень ключевое сейчас звено. Вспомним историю – 1918 год, после брестского мира немцы уходят из Украины, забирают армию Скоропадского. Вместо того, чтобы Петлюре объединиться со Скоропадским и удерживать страну от нашествия большевиков, что делает наш великий борец за независимость Петлюра? Сносит Скоропадского. К чему это привело - уже знает каждый…

Эта петлюровщина царит в нашем обществе и сейчас. Понимаете, у нас должна быть стабильная верхушка власти. Как правильно сказал Залужный: это не по стандартам НАТО - перекладывать ответственность за подчиненного на руководителя. Министерство обороны Украины – большая структура, каждого сотрудника невозможно проконтролировать, и перекладывать ответственность с конкретного чиновника, которого поймали, на министра обороны, требуя его отставки, – это работа против государства. Других слов у меня нет», - сообщил Загородний.

Раньше

Генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ 2006-2010 годов Игорь Романенко сообщил, что Министра обороны Украины Алексея Резникова планируют "слить", чтобы сесть за стол переговоров с россией и по факту проиграть войну.