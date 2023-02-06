Офицер Вооруженных сил Украины объяснил, почему отставка Резникова не актуальна

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Действующий министр обороны Украины Алексей Резников должен остаться на своей должности, потому что сейчас перед министерством стоят очень серьезные вызовы, а новому человеку потребуется время, чтобы включиться во все процессы и наладить работу. Об этом в комментарии УНН сообщил офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Это все искусственная атака”: эксперты и военные о скандалах вокруг Минобороны

Детали

Он добавил - именно при Резникове ситуация в Минобороны кардинально изменилась к лучшему.

Цитата

«Когда пришел Резников, то ситуация кардинально изменилась – это просто очевидно. Начались закупки вооружения, возобновление государственных программ по производству украинского оружия. Мы видим, что Резников лично присутствует почти на каждом заседании в формате "Рамштайн", где союзники обсуждают передачу нам военной помощи.

Сейчас им (Резниковым - ред.) наработан гигантский объем контрактов с зарубежными партнерами, большие проекты с нашими иностранцами в формате ленд-лиза, есть сотрудничество с кучей стран по вооружению, запущены программы производства и реконструкции. Затем, большие проблемы сейчас будут связаны с логистикой, которые также должно решать МОУ (Министерство обороны - ред.) – это имеется в виду ремонт танков и бронетехники, которую нам дают, а она вся разного образца.

То есть, перед МОУ сейчас стоят глобальные вызовы, и сомневаюсь, что любой человек, даже профессиональный и порядочный, сразу сможет включиться в этот процесс и наладить всю ту работу, которая нужна. Это физически невозможно», - отметил Мирослав Гай.

Ранее

Глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств.

Позже он опроверг свое же заявление.