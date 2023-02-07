"Я не уверен, что кто-либо другой на посту министра обороны обеспечил бы более быструю поставку оружия" - нардеп Задорожний о Резникове

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников эффективно работает на своей должности и не факт, что кто-то другой работал бы лучше. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат из “Слуги народа” Николай Задорожний.

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“Отвечая на вопрос - стоит или не стоит увольнять Резникова - с точки зрения этих пищевых скандалов основания есть, и он, как ответственный человек, тоже об этом говорил. Мол, если Президент считает нужным освободить должность, то он за нее держаться не будет.

С другой стороны – у нас постоянно обновляются и увеличиваются поставки западного оружия и я не уверен, что кто-либо другой, кто был на посту министра обороны, обеспечил бы более быстрые поставки оружия. Поэтому считаю, что министр достаточно эффективно работает на своей должности”, - сообщил Задорожний.

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Нардеп подчеркнул, что со скандалами вокруг Министерства обороны, которые связаны с пищевым обеспечением, надо разбираться очень детально, а на это нужно определенное время.

“Кроме скандалов, в которых надо более детально разобраться, есть основания полагать, что там много надуманного, но и спровоцированного определенными фактами. То есть надо более детально разобраться, учитывая, что это информация с ограниченным доступом, поэтому именно правоохранительные органы должны предоставить все выводы.

Я достаточно часто общаюсь с военными и за этот год, кроме первого месяца после вторжения, я не слышал замечаний по питанию, качеству и количеству питания. Когда мы передаем военным различные потребности, то как раз просят продукты питания не везти, потому что они обеспечены ими полностью”, - добавил Задорожний.

Напомним

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что анонсированных ранее кадровых изменений в Министерстве обороны Украины на этой неделе не будет.

Нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая объяснила, что такое решение обусловлено тем, что отставка Алексея Резникова “несет риски для системы”.