Румыния не подтверждает пролет российской ракеты: эксперт объяснил, почему Украине это на пользу

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Опровержение Румынии о пересечении ракетой рф ее воздушного пространства на пользу Украине, потому что в политическом смысле нам выгодно оставаться единственными "бенефициарами" в войне против россии. Такое мнение журналисту УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.

Детали

“НАТО максимально дистанцируется от этого конфликта. Помните инцидент с Польшей? Здесь тоже самое. Дело в том, что путин добивается того, чтобы НАТО вмешалось в эту войну. Он хочет поднять уровень войны, или ранг до мировой и разговаривать с Байденом, Шольцом, Макроном, но не с Зеленским. Поэтому путин постоянно провоцирует НАТО, чтобы они совершили какой-то акт агрессии против российской федерации. Вот если бы Румыния сейчас признала пролет ракеты, то путин втянул бы их в переговорный процесс: предоставьте доказательства, и еще что-то другое”, — рассказал Жданов.

Эксперт отметил, что таким образом путин сел бы за стол переговоров с НАТО.

“А там уже, например, перешли к теме: хотите, чтобы ракеты не летали? Да. Так давайте решать вопросы с Украиной”, — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что судя по ситуации, уже не за горами то время, когда русская армия начнет сдуваться в своих боевых возможностях.

“Поэтому он делает все, чтобы втянуть НАТО в эту войну”, — добавил Жданов.

По его словам, никто не собирается разговаривать с россией.

Цитата

На вопрос, на пользу ли Украине, что Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над страной, Жданов ответил: “Да, совершенно верно. Нам в политическом смысле полезно, то что мы остаемся единственными бенефициарами в этой войне с рф. Если россия и хотела бы пойти на переговоры, то ей придется разговаривать только с Киевом”.

Дополнение

Министерство обороны Румынии заявило, что ракета, запущенная россией близ Крыма, пролетела над воздушным пространством Молдовы, “ни разу не пересекая” воздушное пространство Румынии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу утром подтвердил, что две ракеты, запущенные россией из Черного моря, пересекли воздушное пространство Румынии и Республики Молдова.

В Минобороны Молдовы подтвердили информацию о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны.