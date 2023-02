В Минобороны сообщили, что никаких предложений по закупке патронов калибра 7,62 мм по 7 центов за штуку не было

КИЕВ. 13 февраля. УНН. По состоянию на 10 февраля, в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины не поступало никаких предложений от поставщиков о возможности поставки патронов калибра 7,62 мм стоимостью 7 центов за единицу. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Цитата

“В Департамент не поступали предложения на патроны калибра 7,62 мм по 0,07 долларов США за единицу и Министерство обороны Украины (через Департамент) не заключало контракты на патроны калибра 7,62 мм ценой 1,7 доллара США за единицу (...)

Самое низкое предложение на патроны калибра 7,62 мм было предоставлено израильской компанией PIMSS LTD – PROJECTS AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT LTD на патроны калибра 7,62х39, происхождением из Китайской Народной Республики за 0,18 долларов США за единицу. При этом в цене не учтены логистические расходы по транспортировке из Китая и то, что официальный экспорт оружия из Китая пока невозможен. Поэтому предложение не могло быть рассмотрено", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что после анализа всех предложений от производителей патронов калибра 7,62 мм: цена производителя вообще не может составлять 0,07 долларов США. Как пример, в Минобороны привели коммерческие выписки как зарубежных, так и украинских компаний:

Предложение македонского производителя ATS Group по возможности поставки патронов калибра 7,62х39 ценой 0,36 евро за единицу на условиях поставки EXW (т.е. не включает расходы на доставку в Украину), где 5 000 000 патронов 7,62х39 предлагаются к поставке ко 2 кварталу 2024 года.

Предложение от ООО “Укроп” о возможности поставки патронов калибра 7,62х51 мм ценой 65,00 грн (ориентировочно 2,11 евро по состоянию на 6 мая 2022 года).

В настоящее время в Минобороны заключено 5 контрактов на поставку патронов калибра 7,62 мм, а именно:

- контракт с ООО “Украинская бронетехника” на патроны 7,62х54 мм FMJ/SC ценой в диапазоне от 25,00 гривен до 29,79 гривен за единицу,

– контракт с ГК “Укрспецэкспорт” на патроны 7,62х54 мм FMJ/SC к пулемету ПКМ ценой 26,35 гривен за единицу (ориентировочно 0,7 долларов США),

- контракт с ООО “Укроп” на винтовочные патроны калибра 7,62х51 мм “Целевые” ценой 65,00 гривен за единицу (ориентировочно 2,11 евро по состоянию на 6 мая 2022 года),

– контракт с чешской компанией AKM Group-CZ, a.s. на снайперские патроны .308 Winchester HPBT “Целевые” ценой 2,40 евро за единицу,

– контракт с чешской компанией MTS Trade, s.r.o. на патроны калибра 7,62х51 мм НАТО предназначенные для использования военными силами в винтовках и пулеметах ценой 1,45 евро за единицу (новое производство от немецкого производителя RUAG с NSN кодом). (В настоящее время готовится дополнительное соглашение, предусматривающее снижение цены за единицу до 1,32 евро).

Напомним

Ранее в сети Интернет распространилась информация о том, что Минобороны закупило патроны калибра 7,62 за 1,7 доллара за единицу, хотя Чешская Республика якобы предлагала стоимость 0,07 доллара за патрон.