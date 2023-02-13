Политолог о ситуации в Молдове: страны, не являющиеся членами НАТО, уязвимы перед гибридными угрозами со стороны рф

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Политолог Олеся Яхно, комментируя информацию о планах россии дестабилизировать Молдову, отметила, что рф традиционно пытается сохранить влияние на постсоветском пространстве. Страны, не являющиеся членами НАТО, уязвимы для россии с точки зрения гибридных попыток повлиять на политическую ситуацию. Об этом политолог рассказал журналисту УНН.

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«россия традиционно пытается сохранить влияние на постсоветском пространстве, собственно война против Украины направлена на то, чтобы не было никакой альтернативы на постсоветском пространстве. Страны, не являющиеся членами НАТО, уязвимы для рф с точки зрения различных гибридных попыток повлиять на политическую ситуацию. Мы знаем, что конфликт связан с непризнанным Приднестровьем. В случае того, если Украина победит в этой войне, то с большой долей вероятности другие конфликты на постсоветском пространстве и так называемые непризнанные республики – и Приднестровье, Абхазия, Осетия вернутся в состав этих стран», - рассказала Яхно.

По ее словам, после смены власти на проевропейскую в Молдове россия прилагает усилия, чтобы политически изменить ситуацию.

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«Недавно были введены санкции против Илона Шора и его пришедшей на смену Додона партии. Партия Додона замечена в ряде коррупционных скандалов. И такая риторика, что "война это плохо, но санкции не изменяют ситуацию, нужно отменять санкции, нужно на прямую подписывать контракты о поставках газа", в частности, этой партией (партией Додона – ред.), отстаивается и в этом смысле пытается подрывать проевропейские политические силы. россия хочет (сохранить контроль – ред.) над постсоветскими странами, которые не являются членами НАТО, которые уязвимы и экономически зависимы, например, Молдова зависит от газа, электроэнергии, потому что часть электроэнергии идет через Приднестровье, а россия влияет на Приднестровье», – сказала Яхно.

Политолог отметила, что россия хочет сохранить влияние и контроль над постсоветским пространством и делает это так, как умеет.

«Это силовые угрозы, разные гибридные действия связаны с изменением действующих властей. Кроме того, есть южный фронт, который связан с Украиной, если мы говорим о направлении Одесса, остров Змеиный и так или иначе может быть также касательно Приднестровья и, конечно, россия бы мечтала в случае победы в войне объединить и выйти на границу с Приднестровьем и таким образом оказать полное влияние в том регионе. Поэтому если мы говорим о военных угрозах, то они присутствуют и с этой точки зрения, а не только с точки зрения, что политически пытаться влиять на Молдову, поэтому беспокойство Молдовы абсолютно естественно, ведь попытки россии влиять никуда не исчезали», - рассказала Яхно.

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