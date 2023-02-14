Это инициатива, чтобы начать дискуссию: нардеп о законопроекте об отмене праздников 8 марта, 1 мая

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Законопроект об отмене праздников 8 марта, 1 и 9 мая – это, прежде всего, инициатива, чтобы начать дискуссию в этом направлении. Об этом сообщил журналисту УНН соавтор законопроекта, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Цитата

«Не уверен, что гуманитарный комитет будет его оперативно принимать к рассмотрению. Всегда у нас, в принципе, терминология праздников и их обоснование – это такое поле больше общественной дискуссии, поэтому наша инициатива – это скорее начать дискуссию о принятии определенных праздников, их привязки к украинским традициям, но в каком формате и когда это будет рассматриваться, я сейчас не готов сказать. Очевидно, что это не топ приоритет в воюющей стране, но мы сочли нужным, в частности первый автор, инициатор законопроекта - Оксана Савчук, по крайней мере, начать дискуссию в этом направлении», - рассказал Юрчишин.

Также он прокомментировал, найдет ли законопроект поддержку в зале.

«В принципе авторы есть из большинства фракций, то есть будет ли он принят именно в таком варианте, который сейчас предложен? Думаю, нет, будут еще какие-то уточнения, правки. Есть ли у него шанс на принятие? Думаю, вполне», – сказал Юрчишин.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить праздники 8 марта, 1 и 9 мая, а вместо них отмечать 25 февраля – День украинской женщины и 9 марта – День рождения Тараса Шевченко.

Еще в 2021 году в Украине предлагали отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда.