Молдова является мишенью спецопераций рф, но один российский сценарий уже сломан - аналитик

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Молдова входит в сферу так называемых интересов российской империи и является мишенью спецопераций рф и спецслужб. Такое мнение высказал журналисту УНН политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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"В целом Молдова закрывала свое воздушное пространство еще 24 февраля вместе с Украиной, потом они постепенно его открывали, начали летать самолеты из аэропорта Кишинева. Что касается нынешних инцидентов, то мы знаем, что российские ракеты пролетали над территорией Молдовы, одна даже упала. Почему так происходит? Молдова на самом деле не имеет необходимого вооружения, чтобы сбивать такие воздушные цели, поэтому собственно россияне этим могут пользоваться", - рассказал Горбач.

Детали

По его словам, Молдова нуждается в самозащите от разведывательных беспилотников, или даже дронов-камикадзе, которые могут тоже залетать на территорию Молдовы.

"Вообще Молдова входит в сферу так называемых интересов российской империи, восстановления российской империи в каком-то виде. За что и ведется война в Украине, она включает так же и Молдову. Поэтому то, что они являются мишенью российских спецопераций и спецслужб – это 100%, и они действуют внутри Молдовы. Есть так называемая партия "Шор" по фамилии Илона Шора и они регулярно проводят там массовые мероприятия с оплатой за участие в них, которые носят дестабилизирующий характер внутренней политической ситуации в Республике Молдова", - сказал Горбач.

Он считает, что из-за того, что информация о плане рф осуществить в стране госпереворот с захватом заложников была обнародована, россия уже не сможет его воплотить.

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"То, что украинская сторона обнародовала информацию о том, что нашим спецслужбам удалось перехватить информацию об организации государственного переворота в Молдове – это очень хорошо, это передали молдавской стороне и она принимает необходимые меры. Поэтому я думаю, если эта информация была озвучена, то в том виде как это задумывалось россия не сможет осуществить. Этот сценарий уже сломан", - отметил Горбач.

Дополнение

Сначала Молдова сегодня временно закрыла воздушное пространство "по соображениям безопасности".

Однако впоследствии Молдова снова открыла воздушное пространство.