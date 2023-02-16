Рада может рассмотреть постановление об исключении Левочкина из комитета нацбезопасности в марте - Вениславский

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Верховная Рада, возможно, рассмотрит постановление об исключении нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из экс-лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина из состава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в марте. Об этом журналисту УНН сообщил народный депутат из этого комитета Федор Вениславский.

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«Решение о персональном составе руководства и комитетов принимает Верховная Рада путем голосования. Член нашего комитета Марьяна Безуглая зарегистрировала постановление о внесении изменений в перечень и количество состава комитетов, где предложила Левочкина исключить из состава комитета национальной безопасности и обороны. Левочкин за время формирования ВР и на момент войны доступа к государственной тайне не получал, на заседаниях комитета до войны он присутствовал, когда началась война - он в онлайн-режиме присутствовал», - рассказал Вениславский.

По мнению Вениславского, пребывание Левочкина в составе комитета угрозы национальной безопасности не представляет, это скорее политический вопрос.

«Это политический вопрос, который связан с тем, что представитель «ОПЗЖ», которая была пророссийской политической силой, находится в составе комитета. Поэтому да, политически это не совсем корректно. Хотя с его стороны действий, которые бы представляли угрозу национальной безопасности, я не вижу», - сказал Вениславский.

Кроме того, он спрогнозировал, когда ВР может рассмотреть постановление о его исключении.

«Думаю, точно не в ближайшие дни, наверное, уже в марте. Регламентный комитет еще должен это постановление проанализировать и сделать свой вывод», - отметил Вениславский.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал ранее, что все представители ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

В мае сообщалось, что ОПЗЖ официально прекратила деятельность в Верховной Раде.