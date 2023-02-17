Когда западные танки появятся на поле боя - рассказал военный эксперт Жданов

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Основная поставка танков Украине от партнеров ожидается в марте. Поэтому на поле боя западные танки появятся не раньше апреля. Ведь для этого необходимо сформировать подразделения для контрнаступательных действий. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Основной срок передачи танков – март, поэтому я думаю, что на поле боя они появятся в апреле, не раньше. Ведь надо провести распределение по частям и подразделениям, которые сейчас формируются. В основном танки будут поступать в новые подразделения, которые будут сугубо для контрнаступательных действий. Потому что сейчас мы ведем оборонительную операцию, но, насколько я понимаю действия Генерального штаба, формируются новые подразделения для контрнаступления сугубо на западном вооружении", – рассказал Жданов.

Детали

На сегодня известно, что Запад передаст Украине около 80 танков Leopard 2 и 178 Leopard 1. Однако эксперт считает, что из них прибудет около 150 Leopard 1, ведь остальные или не смогут восстановить, или разберут на запчасти. Также ожидается передача 130 Т-72 различных модификаций. Что касается британских танков Challenger, то их прибытие в количестве 14 штук ожидается уже в этом месяце.

"Но на “Рамштайне” Ллойд Остин призвал страны “танковой коалиции” предоставить нам больше танков из своих резервов, чем было обещано. Это может быть где-то 320 танков, без учета Leopard 1", – отметил Жданов.

Относительно того, сколько всего Украине необходимо танков, эксперт вспомнил слова генерала Валерия Залужного, сказанные в сентябре, что для контрнаступательных действий необходимо сформировать 10-20 бригад. Так что если брать среднее количество – 15 бригад, по 3000 человек – необходимо около 300-400 танков, 600-700 стволов артиллерии и примерно 3,5 тысяч боевых бронированных машин.

"Танки Т-72, которые нам дадут, вероятно, сразу появятся на поле боя, потому что нам надо усиливать танковые подразделения, которые сегодня действуют на линии фронта. Мы же все равно несем потери, потому что это война. Challenger также, вероятно, отправятся на подкрепление. А “Леопарды” станут основой для формирования резерва, скорее всего. Он становится у нас самым массовым и основным боевым танком", – предположил Жданов.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что встреча на уровне министров обороны стран-партнеров в формате “Рамштайн”, которая состоялась на этой неделе, имеет хорошие результаты. В частности, танковая коалиция для Украины растет, но не все решения можно освещать в прессе.