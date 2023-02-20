"Мистическое фюрерство": психолог объяснил, почему диктаторы наделяют определенные даты сакральностью

КИЕВ. 20 февраля. УНН. У главы кремля владимира путина, как и у многих других диктаторов, наблюдается приверженность к мистике и придании определенным датам статуса сакральности. Какова природа этого явления, откуда оно происходит – в комментарии УНН рассказал социальный психолог Олег Покальчук.

Цитата

"Это явление имеет три составляющих. Первая – восприятие цикличности мира, что является обычной частью человеческой природы. Это связано с периодизацией климатических изменений, смены дня и ночи. А с тех пор, когда появились цифры, началась точная категоризация явлений, люди начали уделять больше внимания таким вещам и отсюда появилась нумерология и мистическое отношение к цифрам", – рассказал Покальчук.

Вторая составляющая тяготения к мистике и сакральным датам – ритуальность, которая еще и непременная часть пропаганды. У ритуала должен быть кто-то, кто им руководит, за него отвечает, выступает в качестве символа – царь или вождь. Люди, в данном случае диктаторы, назначающие ритуалы или являющиеся их олицетворением, таким образом пытаются манипулировать обществом. И совсем необязательно, что они сами в это верят.

"Третья составляющая имеет отношение уже к индивидуальным особенностям восприятия. Я бы назвал это шизоидным поведением, когда к первой и второй составляющим, о которых я сказал, люди придумывают еще и специальные особые даты и наделяют их сакральным и сокровенным смыслом. И это не только в случае не только путина. В поведении многих диктаторов прослеживается шизоидное желание управлять судьбой, глобальными процессами и влиять на смену дня и ночи. Я бы назвал это явление мистического фюрерства", – отметил психолог.

Добавим

Эксперт отметил, что у диктаторов, в том числе и путина, наиболее ярко выражена третья составляющая, которая еще и обладает способностью прогрессировать.

Если проследить за историей, все диктаторы имели тяготение к мистике. Зачастую, она является альтернативой реальности.

"Если диктаторы не могут справиться с реальностью, они придумывают другую параллельную реальность. И кроме того, что они сами в ней живут, они погружают в нее весь народ. Это манипуляция и самообман. Надо понимать, что эти процессы в значительной степени бессознательны. Сторонники мистики сами верят в собственные выдумки. А если говорить о психологии обмана – это третий уровень обмана, когда человек сам убежден в том, что выдумывает для других", – рассказал Покальчук.

Напомним

Психолог проанализировал, как за прошлый год изменилось настроение относительно войны в Украине среди россиян.