Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Визит президента США Джо Байдена в Киев – это ответ путину, что его планы захватить Украину провалились. Кроме того, на Западе ведутся дискуссии о том, должна ли война быть растянута во времени или должно быть быстрым контрнаступление. Поэтому данный визит еще раз подчеркивает значимость Украины для мира. Об этом в комментарии УНН рассказали политологи.

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«Прибыв в Киев, Байден ответил путину и россии на ультимат, который в декабре 2021 года, еще перед войной, россия выдвинула Западу и США по поводу Украины. Таким образом Байден продемонстрировал, что планы путина в отношении Украины провалились, и попытки изменить ситуацию на поле боя, сам ход войны, будут безрезультатными. Я думаю, что это главный смысл приезда. Хоть и с опозданием, но ответил, и в этот раз лично из центра Киева», – рассказал политолог Владимир Воля.

Второй месседж, который Байден хотел донести своим приездом – демонстрация солидарности с украинским народом. Символично, что это произошло почти в годовщину войны.

Как считает политолог Олеся Яхно, приезд Джо Байдена в Украину является маркером для других западных партнеров о стратегической важности Украины и необходимости в продолжении оказывать финансовую и военную помощь.

«Это еще больше подчеркивает то, что США понимают значимость Украины. Но это еще и важно и потому, что на Западе сейчас нет единой точки зрения по поводу темпов и скорости предоставления военной помощи Украине, а значит и масштабов и времени контрнаступления. Все варианты, а их два, Запад воспринимает как рисковые. Это или быстрое контрнаступление и полномасштабная военная помощь Украине, однако с ядерными рисками, или растянутое во времени контрнаступление и постепенная военная помощь. Последний для Запада якобы снимает риск, как они считают, расширения войны. При этом все хорошо понимают, что это за счет Украины, а конъюктура внутри европейских стран может меняться, и россия может использовать растянутость во времени, чтобы дополнять ресурсы. Из-за этого война может стать еще более широкой», – рассказала Яхно.

Опыт с предоставлением танков показал, что позиция США является определяющей для партнеров Украины. Поэтому в этом в смысле визит Байдена является важным показателем и серьезным сигналом для россии.

«Мне кажется, что сейчас ведутся как раз о переговорах по формированию позиций, какой вариант является менее рисковым и для мира, и для Украины: быстрое контрнаступление или затянутая война», – отметила Яхно.

Напомним

20 февраля состоялся визит президента США Джо Байдена в Киев, где он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны проговорили в том числе и вопрос дальнобойного оружия.