"АРМА - заложник ситуации": нардеп рассказала о злоупотреблениях правоохранителей при передаче Агентству проблемных арестованных активов

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) нередко попадают проблемные активы, которые невозможно ни реализовать, ни передать в управление. По мнению нардепа от “Слуги народа” Юлии Яцык, такая проблема возникает из-за злоупотребления своими правами следователей и судей, которые принимают решение о передаче таких активов в АРМА. Об этом Яцык рассказала в комментарии УНН.

Детали

Она рассказала, что закон предусматривает, что следователь или прокурор должен обосновать в своем ходатайстве необходимость передачи конкретного актива в АРМА, и уже на основе этого суд принимает соответствующее решение.

Цитата

“Имущество в управление передается исключительно определением следственного судьи. Это не обязанность передавать АРМА имущество. Следователь решает и ходатайствует перед судом, почему именно в АРМА передается имущество в управление для дальнейшего проведения аукционов, например. Или просто накладывается на имущество арест, и оно ждет своего "звездного часа", когда закончится расследование по уголовному делу и его судьба будет решена. В каждом конкретном случае следователь в ходатайстве обосновывает необходимость о передаче этого имущества в АРМА. И следственный судья рассматривает доводы органа досудебного расследования, действительно ли целесообразно передавать в Агентство это имущество. Поэтому можно сказать, что АРМА заложник в этой ситуации. Здесь вопрос к следователю, который злоупотребляет своими правами, и еще больше вопросов к следственному судье. Потому что он решает удовлетворять ходатайство или нет. И почему следственные судьи приходят к выводу, что имущество, которое не может быть использовано в хозяйственной деятельности и будет просто простаивать, зачем его тогда передавать в АРМА?”, - отметила нардеп.

Контекст

Ранее в интервью УНН руководитель АРМА Дмитрий Жоравович рассказал, о проблемных активах, которые попадают в управление Агентства. Среди таких - недострои, неисправные машины и даже недостроенный канализационный коллектор. Также, по словам Жоравовича, правоохранители пытались передать в АРМА стадо коров.

Чтобы избежать таких ситуаций, АРМА уже разработало законопроект, который пока остается без рассмотрения.

“АРМА следует привлекать к консультациям с правоохранителями при принятии решений о передаче активов в управление, а также давать возможность высказать свою позицию в суде. Наши представители могут предоставить дельные рекомендации относительно того, возможно ли управлять активом, как лучше составить ходатайство, какой путь управления будет более приемлемым для конкретного актива и тому подобное. Но сейчас все эти решения, за отдельными исключениями, принимаются без нашего участия, не учитывают наш опыт и практические нюансы управления, что приводит к патовым вышеуказанным ситуациям”, - отметил Жоравович.