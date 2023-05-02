“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля

КИЕВ. 1 мая. УНН. Позиция Израиля остается принципиально неизменной в отношении вопроса героизации Украиной ее исторических национальных деятелей, таких как – Роман Шухевич и Степан Бандера, заявил в интервью Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Он добавил, что правительство Израиля никогда не согласится с героизацией тех, кто имел причастность к геноциду евреев.

Детали

Дипломат отмечает, что у Израиля особый взгляд на таких исторических личностей. По его мнению, “многие из них лично евреев не убивали своими руками, но они поддерживали идеологию нацизма, сотрудничали с Гитлером и его режимом, брали косвенное участие в окончательном решении еврейского вопроса”.

Цитата

“Поэтому, когда Израиль критикует решение украинских властей называть улицы, проспекты именами Бандеры, Шухевича, Кубийовича, и т.д. – Израиль исходит из еврейского понимания этих личностей. Для нас важно, что эти люди поддерживали нацизм. Для нас важно, что эти люди хотели видеть Украину без евреев. И с нашей точки зрения, неправильно называть улицы именами таких деятелей. Для нас все они военные преступники. Мы понимаем, что у Украины может быть другая точка зрения, что роль этих людей в украинской истории может восприниматься по другому. Но это не значит, что мы готовы изменить нашу позицию. Мы считаем, что обязаны эту точку зрения высказывать. Израиль никогда не согласится с их героизацией, потому что они поддерживали нацизм”, – отмечает посол.

Отвечая на вопрос – может ли это разногласие повлиять на отношения двух стран, Бродский отметил, что данный факт невозможно убрать их контекста отношений.

“Мы не можем убрать эти исторические факты из контекста наших отношений. Это тоже часть контекста. Кстати, в свое время, мы предлагали Украине создать историческую комиссию, которая бы профессионально разбиралась с ролью этих людей. На тот момент Киев отказался. Надеюсь, когда-то, после окончания войны, мы сможем вернуться к обсуждению этого вопроса. Это один из самых болезненных вопросов в израильско-украинских отношениях”, – резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: посол Израиля: Украине стоит развивать лоббистские организации в США