"Хаб для обхода санкций": экономист рассказал об интересах россиян в приватизации ОПЗ

КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские олигархи заинтересованы иметь контроль над “Одесским припортовым заводом”, а потому они могут пытаться принять участие в приватизации предприятия, используя иностранные фирмы-прокладки. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Алексей Кущ.

Детали

“Одесский припортовый завод” связан аммиакопроводом с российским химическим предприятием “ТольяттиАзот”. До 24 февраля 2022 года для дальнейшей продажи через аммиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, однако сразу после начала полномасштабной войны транспортировка была поставлена на паузу.

По словам Алексея Куща, аммиак является стратегическим экспортным товаром для рф, а потому они сразу начали искать альтернативу и строить новый аммиакопровод, который должен идти из города Новороссийск. Вместе с тем, эксперт отмечает, что все производные переработки газа, которой является и аммиак, в ближайшее время будут находиться под санкциями, что усложнит процесс экспорта минудобрений.

Цитата

“ОПЗ занимает положение условной естественной монополии. Потому что он находится на конце аммиакопровода из Тольятти. Фактически экспорт российского аммиака – это один из стратегических экспортных товаров рф. Настолько важный, что они начали строить альтернативный аммиакопровод, который должен был идти из города Новороссийск. И фактически его построили. То есть у них есть сегодня в Новороссийске терминал по перевалке этого аммиака. И они нашли альтернативу Украине определенным образом. Но здесь вопрос в санкциях. То есть россияне прекрасно понимают, что все товары, которые являются производными от конкурентного преимущества в виде дешевого газа – это минеральные удобрения, аммиак - так или иначе в ближайшее время будут находиться под санкциями. Поэтому россияне понимают, что санкционные ограничения в отношении Новороссийска в этом плане достаточно реальны”, - рассказал Кущ.

Он добавил, что именно поэтому россияне могут пытаться приватизировать ОПЗ через иностранные фирмы, ведь это позволит им избежать санкций.

“У российских олигархов, которые сейчас занимаются экспортом минеральных удобрений и аммиака, есть колоссальный интерес через различные “прокладки” купить ОПЗ, якобы на какие-то западные структуры, зарегистрированные где-то в Нидерландах или на Виргинских островах, чтобы просто обходить санкции. То есть, они хотели бы использовать ОПЗ как такой хаб для обхода санкций”, - отметил эксперт.

Напомним

Экономист Андрей Новак рассказал, что выставлять ОПЗ на приватизацию во время войны - это преступление против государства. По его словам, из-за военных рисков госпредприятие придется продавать по минимальной цене.

Ранее

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Для этого необходимо решение парламентариев, которого ожидают на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми “с молотка” планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод “Индар”, который занимается производством инсулина.