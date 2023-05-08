До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украина находится почти на финальном старте для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. В последнее время распространяется тезис, что Киев выполнил все рекомендации, которые были определены при получении статуса кандидата. Это, в частности, неоднократно подчеркивал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

В марте текущего года глава правительства в своем Телеграм сообщил о назначении главы НАБУ. Таким образом, добавил он, “Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата”.

А по итогам своего визита в Италию в конце апреля, премьер снова подчеркнул, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, и надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций.

В комментарии журналисту УНН вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина разъяснила заявление главы правительства, а также рассказала, на каком этапе находится подготовка к переговорам.

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“Расшифровывая месседж премьер-министра, – в момент, когда он об этом объявил (выполнение семи рекомендаций - ред.) – мы сделали все, что от нас зависело. И очень много надо сделать. В общем, относительно выполнения семи рекомендаций, скажу так: к сожалению, эту оценку дает не украинское правительство и не я. Эта оценка будет обнародована Европейской комиссией. Очевидно, до осени нас ожидает большой пласт работы. Но мы понимаем, что выполнение рекомендаций Европейской комиссии – это, в первую очередь, политический процесс”, – пояснила она.

Детали

Правительственная чиновница отмечает, что по мере того, как происходит реализация определенного направления или рекомендации, возникают дополнительные предложения, в частности от отдельных стран. Это политический процесс, ведь в конце концов все 27 государств-членов должны поддержать открытие переговоров с Украиной.

“И, когда мы обсуждаем определенные сложные вопросы (в правительстве, парламенте – ред.), связанные с имплементацией рекомендаций, я подчеркиваю, что важно учитывать, что это в значительной степени политический диалог. Но я восхищаюсь тем, что именно в этот момент у меня есть все ресурсы для того, чтобы эти рекомендации были реализованы – и парламент, и Президент, и правительство, международные партнеры, многие страны-союзники, которые нам помогают”, – подытожила Стефанишина.

Дополнение

Ранее вице-премьер сообщала, что Украина движется активно в вопросе евроинтеграции и успевает по срокам, а парламент помогает правительственной команде, принимая необходимые законы.

В то же время она объясняла, что те 20%, которые еще необходимо выполнить Украине, являются определенными "олдскульными обязательствами", поскольку переговоры о заключении соглашения велись в 2009 году, “во времена другой правовой реальности”.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина проходит процесс по обретению членства в ЕС с максимальной скоростью.