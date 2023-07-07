Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина

КИЕВ. 7 июля. УНН. Финальных решений относительно политического приглашения Украины в НАТО пока нет. Политические консультации продолжаются. Об этом журналисту УНН сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя предстоящий саммит НАТО.

Также она добавила, что важно, чтобы было четкое движение вперед в продвижении Украины к членству в Альянсе.

Цитата

«Финальных решений по политическому приглашению Украины в Альянс пока нет. Политические консультации продолжаются. Для нас важно, чтобы было четкое движение вперед в продвижении Украины к членству в Альянсе. Никаких политических или юридических ограничений относительно такого приглашения на сегодня нет. Модальности этого процесса могут быть определены в дальнейшем диалоге», - сказала Стефанишина.

Она заявила, что может подтвердить, что Украина имеет мощную поддержку этой позиции среди союзников.

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«Как и осознание историчности момента. Однако нужен консенсус, поэтому на разных уровнях продолжаем диалог. Главным дипломатом является Президент Украины Владимир Зеленский, который лично говорит с лидерами Альянса», - отметила Стефанишина.

Детали

Также она немного приоткрыла завесу подготовки к саммиту.

«В Вильнюсе будет закреплен ряд важных элементов нашего практического сотрудничества, направленных на усиление обороноспособности Украины, преодоление последствий войны россии и повышение взаимосовместимости с Альянсом. За год мы построили структурированный диалог Украина-НАТО, создали необходимые координационные механизмы и возобновили работу двусторонних органов. В то же время позиция украинской стороны заключается в том, что практическое сотрудничество должно быть подкреплено четкой политической аджендой», - рассказала Стефанишина.

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Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО в Вильнюсе не будут удовлетворены.