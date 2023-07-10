Гарантии безопасности до вступления в НАТО: мнение эксперта накануне саммита

КИЕВ. 10 июля. УНН. Прогнозы относительно полного членства Украины в НАТО в ближайшем будущем не являются оптимистичными, в частности в связи с российско-украинской войной. Однако, на саммите Украину может ожидать несколько предложений по сотрудничеству и безопасности, сообщил профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли в комментарии корреспонденту УНН.

Цитата

“Прогнозы, в принципе, ожидаемые, прямого приглашения Украины присоединиться в ряды Альянса не будет. И об этом уже четко высказался глава Соединенных Штатов Джо Байден. Сейчас работают над гарантиями безопасности для Украины, до того момента, как Украина проведет все реформы, необходимые для того, чтобы присоединиться к Альянсу, вроде Израиля”, - отметил Яли.

Также эксперт отметил, что сейчас в западных СМИ распространяется информация об активном сотрудничестве США, Великобритании, Франции и Германии в вопросе гарантий безопасности.

“Придут ли они к согласию, устраивают ли они Украину - большой вопрос, поэтому здесь прогнозов делать не следует. Возможно, прозвучит информация, что работа продолжается над этими гарантиями”, - сказал эксперт.

Еще Комиссия стран НАТО переформатируется в формат Совета Украина-НАТО, что повысит статус сотрудничества.

“Уже известно, что переформатируется Комиссия стран НАТО на формат Совета, что повысит статус этого формата сотрудничества и предоставит Украине возможность созывать заседания и консультации, как это имеют право другие члены Альянса. И будет повышение статуса сотрудничества в формате Совет Украина-НАТО”, - сообщил Максим Яли.

Эксперт отметил, что нашей страна пока не сможет стать полноценным членом НАТО, пока продолжается война, но после ее окончания многое будет зависеть от количества деоккупированных территорий. “Ну, а потом, в зависимости от того, как она закончится, какое количество территорий мы деоккупируем, включая Крым, уже начнутся реальные разговоры, переговоры о присоединении Украины в ряды НАТО", - указал эксперт.

Эксперт считает, что потенциальная заморозка конфликта станет камнем преткновения для вступления Украины в НАТО - некоторые страны в перспективе могут не поддержать присоединение.

"Начиная от Венгрии и заканчивая даже Германией и Францией, внутри в обществе у которых нет достаточной поддержки Украины по присоединению к НАТО, а вместо этого есть большие опасения втягивания этих стран в войну с россией”, - сказал профессор.

Дополнение

Сегодня, 10 июля, союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.