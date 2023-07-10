Запрет курить IQOS и одноразовые сигареты в общественных местах: нардеп рассказал о деталях ограничений

КИЕВ. 10 июля. УНН. С 11 июля в Украине запретят курить IQOS и одноразовые сигареты в общественных местах. Когда запретят продажу IQOS, «гло» и другие электронные сигареты, рассказал журналисту УНН народный депутат Юрий Камельчук.

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“Первый закон уже вступил в силу еще в 2022 году, собственно в начале того года, но многие пункты вступали в действие не сразу. Собственно с 11 июля вступает в действие запрет курения IQOS, кальянов в публичных местах. Тот законопроект, который сейчас еще находится в разработке (№ 9227 — ред.) и пойдет к голосованию в ВР касается производства и экспорта такой продукции, также продажа как в розницу, так и оптом. Единственное, что нужно помнить — это не касается производства, которое будет идти на экспорт”, — рассказал Камельчук.

Детали

Поэтому по его словам, пока что на самом деле не запрещено покупать, но будет запрещено курить в общественных местах.

“То есть это касается ресторанов, террас, остановок, где угодно. Никто не запретит вам курить дома, на балконе, разве что вы будете очень мешать соседям, но они могут с вами об этом пообщаться”, — сказал Камельчук.

По его словам, запрет на любую продажу оптовую или розничную, и производство в Украине с дальнейшим сбытом в Украине вступит в силу только тогда, когда будет проголосован закон, подписанный Президентом, и там будут установлены четкие даты вступления этого закона в силу.

“Поэтому пока ещё тем кто привык к этому табакокурению не следует сильно напрягаться, но следует помпомнить, что в общественных местах это запрещено. С завтрашнего дня мы получим официально этот запрет, то есть вы можете получить, как минимум административный штраф за подобные вещи в общественных местах”, — рассказал Камельчук.

Дополнение

С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми запрещаются реклама табачных изделий, продажа ароматизированных сигарет и вводится ответственность за курение электронных сигарет в общественных местах.

Госпродпотребслужба сообщала, что с 11 июля вступают в силу следующие изменения антитабачного законодательства:

• нести ответственность по запрету курения с использованием устройств для нагрева в всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет;

• запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины ароматизированных сигарет.

Также сообщалось, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в оборот до вступления в силу соответствующих положений настоящего Закона, находятся в обороте до их полной реализации в пределах срока годности для потребления, но не дольше 12 месяцев с дня вступления в силу настоящего Закона.