Саммит НАТО: чего ожидать Украине?

КИЕВ. 10 июля. УНН. На саммите НАТО Украину ожидают положительные новости, даже несмотря на то, что наша страна имеет определенные препятствия, которые не позволят нам получить членство в ближайшее время. Как сообщил в комментарии УНН политолог Игорь Рейтерович, саммит сократит путь Украины в Альянс.

Детали

Предстоящий саммит НАТО сможет сократить путь Украины в Альянс.

«По сообщению главы МИД Дмитрия Кулебы, НАТО отказалось от необходимости соблюдать ПДЧ для Украины, а это уже сокращает в определенной степени путь», - говорит политолог.

Однако все вопросы относительно нашего членства упираются в завершение войны. И для начала надо определить, что является завершением войны, и каким это определение является в глазах наших партнеров.

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В каком-то смысле саммит НАТО может оправдать ожидания украинцев. Конечно понятно, что в ближайшее время Украина не войдет в Альянс, и вряд ли на саммите назовут какую-то конкретную дату, когда это произойдет. Но, скорее всего, страны члены могут предоставить гарантии безопасности и разработать конкретный план, что надо сделать Украине до того времени, как мы официально подадим заявку на вступление в Альянс.

«Будет политическое заявление, которое в очередной раз подчеркнет, что двери НАТО для Украины открыты. Украина обязательно станет членом Альянса, но после завершения войны и выполнения тех требований, которые высылаются перед любой страной, претендующей на членство в Альянсе», - говорит Игорь Рейтерович.

Кроме того, Украину ожидает непосредственная поддержка и гарантии безопасности, которые будут рассчитаны на многие годы. Среди подписантов этих гарантий безопасности ожидается, что будут мощные страны, такие как Британия, Франция, Германия, США. Это не станет заменителем интеграции Украины в Альянс, но позволят ускорить процесс вступления и начать соответствовать тем критериям, которые выдвигаются перед будущими членами НАТО.

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«Я думаю, мы получим конкретизированную поддержку, которая будет расписана на несколько лет с точки зрения военно-технической помощи, финансовой помощи, обмена разведывательными данными, помощи в проведении реформ и тому подобное. Это будет достаточно подробно прописано, не как на саммите в Бухаресте. Эти решения будут двусторонними, то есть между Украиной и конкретными странами, которые будут рассчитаны на достаточно длительный период времени», - предполагает политолог.

С другой стороны, у Украины есть перспектива получить конкретный перечень того, что надо сделать, чтобы начать уже непосредственно процедуру вступления. Это не будет конкретный алгоритм действий, а, скорее всего, перечень определенных реформ, которые надо завершить.

Относительно визита Зеленского на саммит – он должен присутствовать обязательно, ведь сам факт присутствия может повлиять на некоторые решения, которые будут приниматься.

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«Президент научился довольно неплохо коммуницировать с партнерами, иногда продавливать ту повестку дня, которая выгодна Украине. Кроме самого символизма присутствия, есть разговоры которые могут вестись в кулуарах, это позволит быстро убрать какие-то спорные вопросы, или наоборот договориться еще о каких-то дополнительных гарантиях которых на сегодня нет, но они могут появиться в процессе обсуждения», - отмечает Игорь Рейтерович.

Напомним

На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте страны-члены НАТО пообещали Украине и Грузии возможность вступления в Альянс впоследствии. Тогда же Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны россии.

Добавим

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины на пути к вступлению в Альянс. Это должно упростить путь Украины при вступлении в НАТО.